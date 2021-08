Aéroport de Port Blair : date de juin pour la construction d’un terminal intégré à l’aéroport d’Andaman

in

Le terminal fournira également des emplois aux résidents d’Andaman et renforcera les infrastructures de l’île

Le terminal intégré de l’aéroport de Port Blair, en cours de construction pour un montant estimé à 417 crores de Rs, sera achevé d’ici juin 2022, a déclaré un responsable de l’aéroport à PTI.

Les travaux sur le nouveau terminal de classe mondiale de l’aéroport international de Veer Savarkar battent leur plein, l’Autorité des aéroports de l’Inde fixant une date d’achèvement en juin. Le directeur de l’aéroport, Jameel Khaliq, a déclaré que 83% des travaux sur l’aérogare étaient terminés.

L’aérogare renforcera le programme UDAN du Centre qui vise à accroître la connectivité avec les aéroports non desservis et mal desservis du pays.

Le terminal fournira également des emplois aux résidents d’Andaman et renforcera les infrastructures de l’île.

Khaliq a déclaré que les transporteurs nationaux et les compagnies aériennes en démarrage avaient manifesté un intérêt important en raison des diverses incitations fiscales et de la période d’exclusivité de trois ans pour opérer sur les routes du programme de connectivité régionale.

L’aérogare intégrée, construite sur 40 000 m², accueillera 1 200 passagers – 600 nationaux et 600 internationaux – pendant les heures de pointe.

Le toit de la conception en forme de coquille inspirée de la nature du bâtiment aura une hauteur comprise entre 18 et 32 ​​m.

L’un des trois étages du bâtiment sera utilisé comme zone de départ et de service, tandis que les deux autres étages serviront d’accès aux passagers à l’arrivée et de salle d’attente pour les voyageurs internationaux.

Quatre aéroponts, six escaliers mécaniques, 10 ascenseurs, 28 comptoirs d’enregistrement, un scanner en ligne pour la manutention des bagages, trois tapis roulants pour la manutention des bagages seront intégrés.

Le bâtiment permettra un enregistrement et un déplacement faciles jusqu’aux portes d’embarquement, avec un minimum de files d’attente. et avoir des zones commerciales et un éclairage 100 % naturel pendant 12 heures à travers des lucarnes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.