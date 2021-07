Aéroport international de Noida à Jewar : l’aéroport international de Zurich signe un accord d’actionnaires avec NIAL

On estime que l’aéroport sera développé à un coût de Rs 29,560 crore. (Image représentative)

Aéroport international de Noida : Noida attendait avec impatience d’avoir un aéroport international depuis longtemps, et maintenant, l’aéroport international de Zurich a signé un accord d’actionnaires avec Noida International Airport Limited ou NIAL, une entité sous le gouvernement de l’Uttar Pradesh, pour le développement de l’aéroport international de Noida. Aéroport. L’accord a été signé par le PDG du NIAL, Arun Vir Singh, et le PDG de la filiale à 100 % de l’aéroport international de Zurich, Yamuna International Airport Pvt Ltd (YIAPL), Christoph Schnellmann, tandis que UP CM Yogi Adityanath était présent. La YIAPL a été constituée pour le développement de l’aéroport international de Noida à Jewar, à environ 70 km de la principale région de Delhi, selon un rapport de l’agence de presse PTI.

L’accord donne au NIAL le droit de détenir une action privilégiée dans YIAPL, ainsi que le droit de nommer au conseil d’administration deux administrateurs. Les deux administrateurs ajoutés au conseil d’administration sont le PDG du NIAL, Arun Vir Singh, et le directeur de l’aviation civile d’UP, Vishak Iyer.

L’accord stipule également que le gouvernement de l’État établirait et améliorerait en permanence les conditions d’accès de surface à l’aéroport, ainsi qu’établir et développer les services publics tels que l’eau, l’électricité et les eaux usées nécessaires au fonctionnement de l’aéroport. En dehors de cela, le maintien de l’ordre public, y compris la surveillance de l’aéroport, ainsi que l’octroi des autorisations requises sont également des domaines dans lesquels le gouvernement de l’UP soutiendrait les entités.

S’exprimant à cette occasion, CM Adityanath a déclaré que l’aéroport international de Noida deviendrait la référence pour un aéroport indien “moderne, de classe mondiale”, ajoutant qu’il entraînerait non seulement la création d’emplois dans l’État, mais accélérerait également le développement des infrastructures industrielles, la promotion des exportations, la dynamisation du tourisme et la facilitation du trafic aérien.

Il a également souligné que le secteur de l’aviation civile de l’État avait connu une amélioration significative au cours des quatre dernières années, affirmant qu’en 2017, seuls quatre aéroports fonctionnaient à UP, dont Lucknow et Varanasi étaient ceux qui fonctionnaient régulièrement, tandis que des vols peu fréquents étaient observés. à Agra et Gorakhpur. Maintenant, cependant, l’État dispose de huit aéroports entièrement fonctionnels, a-t-il déclaré, ajoutant que le nombre de destinations des quatre aéroports en 2017 était de 25, et que ce chiffre a maintenant presque triplé.

Le YIAPL a obtenu un prêt de 3 725 crores de roupies de la State Bank of India pour aider au développement de l’aéroport international de Noida, a-t-il annoncé le mois dernier. Peu de temps après avoir remporté l’appel d’offres pour le développement de l’aéroport en novembre 2019, l’aéroport international de Zurich a déclaré qu’il aurait la capacité de gérer 1,2 crore de passagers par an une fois la première phase de construction terminée.

L’aéroport devrait être développé à un coût de 29 560 crores de roupies, a ajouté le rapport.

