Aéroport international de Noida : autorisation de travaux sur le site de Jewar

Jeudi, le Premier ministre Narendra Modi visite une exposition sur l’aéroport international de Noida à Jewar dans le Grand Noida (Image: PTI)

Alors que le Premier ministre Narendra Modi a posé jeudi la première pierre de l’aéroport international de Noida, d’une valeur de 30 000 crores, qui sera le plus grand d’Asie et le quatrième au monde, les ponts ont été dégagés pour l’exécution du grand projet, qui créera deux terminaux passagers d’une capacité de 70 millions de passagers, 186 postes avions et un hub cargo multimodal d’une capacité d’un million de tonnes.

S’étalant sur plus de 1 300 ha dans le village de Jewar à Greater Noida, les travaux de l’aéroport seront entrepris en quatre phases. La première phase devrait être achevée d’ici 2024, avec une piste devenant opérationnelle. Pour être construit à un coût de Rs 5,730 crore, la première phase accueillerait 12 millions de passagers par an jusqu’à FY2027. La phase II du projet entraînerait un coût de 5 983 crores de roupies et desservirait 18 millions de passagers supplémentaires par an d’ici l’exercice 2031-32, tandis que la phase III du projet desservirait 20 millions de passagers supplémentaires d’ici l’exercice 2036-37, pour un coût de 8 415 roupies. crore. La phase IV du projet, d’un coût de 10 575 crores de roupies, serait achevée au cours de l’exercice 2040-50, date à laquelle l’aéroport accueillerait 70 millions de passagers au total.

L’aéroport international de Yamuna Pvt Ltd (YIAPL) — une filiale à 100 % de l’aéroport international de Zurich AG, qui développe l’aéroport selon le modèle PPP — a déjà réalisé la clôture financière d’un prêt de 3 725 crores de roupies pour la première phase du projet de la Banque d’État de l’Inde. Le projet est financé sur un ratio d’endettement de 65:35. Le concessionnaire, Zurich Airport International AG (ZAIA), une filiale à 100 % de Flughafen Zurich AG, injecte 2 005 crores de roupies en capitaux propres dans le projet.

Le plan directeur du NIAL envisage une plate-forme de transit multimodale au centre de transport terrestre de l’aéroport, qui offrira une connectivité routière, ferroviaire, bus et métro intégrée et transparente aux passagers. gare de l’aéroport pour la future liaison ferroviaire à grande vitesse de 800 km de Delhi à Varanasi. Le hub abritera des stations de métro et de trains à grande vitesse, des taxis, des services de bus et un parking privé, ainsi qu’un grand hall avec des espaces commerciaux, des restaurants et des salons.

Selon Christoph Schnellmann, PDG de YIAPL, l’aéroport de Noida a le potentiel pour devenir une passerelle de fret aérien clé pour l’Inde du Nord. «L’aéroport développera un écosystème qui fournira une infrastructure de pointe et des offres de produits qui intègrent l’efficacité, la simplicité et la qualité suisses. Le hub de fret multimodal intégré jouera un rôle crucial dans l’établissement d’UP sur la carte logistique mondiale », a-t-il déclaré.

L’aéroport abritera également une installation MRO (maintenance, réparation et révision) à la pointe de la technologie et un stand d’avions pivotant, qui offrira aux compagnies aériennes la flexibilité d’exploiter un avion pour les vols nationaux et internationaux à partir du même stand de contact. Cela garantira une rotation rapide et efficace de l’avion, tout en assurant un mouvement fluide et fluide des passagers.

Une fois terminé, le projet contribuera à décongestionner l’aéroport IGI de New Delhi, en plus de répondre aux besoins des habitants de Noida, Ghaziabad, Aligarh, Agra, Faridabad et d’autres régions voisines. S’adressant à FE, Kumar Harsh, secrétaire spécial de l’aviation civile du gouvernement de l’UP, a déclaré : « En raison de son échelle et de sa capacité, l’aéroport changera la donne pour UP. Il libérera son potentiel dans le monde. L’aéroport jouera un rôle crucial en aidant la région à attirer d’énormes investissements, à stimuler la croissance industrielle et à permettre aux produits locaux d’atteindre les marchés nationaux et internationaux ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.