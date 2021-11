Aéroport international de Noida, Jewar : PM Modi devrait poser la première pierre du projet à cette date

Le projet est développé à un coût estimé de Rs 29 560 crore par l’aéroport international de Zurich AG.

Le Premier ministre Narendra Modi posera probablement la première pierre de l’aéroport international de Jewar au cours de la dernière semaine de novembre. La cérémonie du « bhoomi poojan », à laquelle participeront le Premier ministre et le ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath, aura lieu provisoirement le 25 novembre, selon des sources officielles citées dans un rapport d’IE. L’aéroport international de Noida à Jewar, dans l’Uttar Pradesh, devrait être opérationnel d’ici septembre 2024 et il s’agirait d’un projet de développement clé pour les résidents de la RCN. Des responsables ont déclaré que l’aéroport devait être inauguré au mois d’août, mais qu’il a subi des retards. Auparavant, plusieurs formalités du projet d’aéroport avaient également été retardées, notamment des réunions importantes avec diverses parties prenantes en raison de la pandémie de Covid, ont-ils déclaré.

L’aéroport international de Noida s’étend sur 5 000 hectares. Le projet est développé à un coût estimé de Rs 29 560 crore par l’aéroport international de Zurich AG. L’offre a été remportée par la société Swiss Airport en novembre 2019 à la suite de laquelle un accord de concession a été signé avec le gouvernement de l’Uttar Pradesh. Au mois de juillet de cette année, le bail foncier de l’aéroport a été signé pour une durée de 90 ans donnant approbation pour la construction. En outre, un accord d’actionnaires a été signé entre l’aéroport international de Zurich AG, YIAPL et NIAL. Le YIAPL est la filiale à 100 % de la société de l’aéroport de Zurich tandis que le NIAL a été créé en tant que SPV par le gouvernement UP pour l’exécution du projet.

En ce moment, une proposition de développement est examinée par le NIAL qui a été envoyée par la société de l’aéroport de Zurich. Actuellement, les travaux avancent en temps opportun, ont déclaré des responsables. Plus tôt, Shailendra Bhatia, officier nodal, NIAL, a été cité disant que l’autorité a remis le terrain requis pour la première phase du projet d’aéroport. L’entreprise aéroportuaire réalise l’aménagement des murs d’enceinte, le nivellement des zones ainsi que d’autres activités pour jeter les bases de la construction. Les agences impliquées dans le projet sont également prêtes pour la pose de la première pierre. Parallèlement, des procédures d’acquisition de terrains pour la deuxième phase de l’aéroport sont également en cours, avait mentionné Bhatia.

