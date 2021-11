Aéroport international de Noida : si la reprise de la pandémie de Covid se poursuit, la première phase ouvrira d’ici septembre 2024

L’aéroport international de Noida est situé à Jewar, dans l’Uttar Pradesh, à environ 80 kilomètres de Delhi.

L’aéroport international de Noida devrait ouvrir ses portes d’ici septembre 2024 ! Si le taux de récupération de la pandémie de COVID-19 se poursuit, la première phase de l’aéroport international de Noida serait achevée d’ici septembre 2024. L’aéroport devrait être ouvert avec une piste et la capacité de traiter 12 millions de voyageurs par an, un haut responsable travaillant sur dit le projet. Les travaux sont en cours pour la première phase du projet d’aéroport entièrement nouveau et coûteraient plus de 5 700 crores de roupies, a déclaré le responsable dans un rapport de la PTI. Il a en outre noté que l’impact de l’inflation sur le coût du projet d’aéroport était déjà pris en compte par YIAPL (Yamuna International Airport Private Limited), filiale à 100 % de l’aéroport international de Zurich AG, le concessionnaire suisse.

L’aéroport international de Noida est situé à Jewar, dans l’Uttar Pradesh, à environ 80 kilomètres de Delhi. Le projet est développé en mode PPP par le gouvernement de l’État d’Uttar Pradesh avec YIAPL. Selon Christoph Schnellmann, PDG de YIAPL, il s’agit d’un projet majeur pour le gouvernement de l’État d’Uttar Pradesh et pour eux. Il a également souligné le fait que les équipes ont adopté les technologies numériques pour faire face à l’impact de la pandémie de Covid. Sur le projet de l’aéroport international de Noida, plusieurs équipes ont travaillé, environ 200 sur le site, mais beaucoup d’entre elles ne se sont pas rencontrées en personne, a déclaré Schnellmann, soulignant l’avantage de la technologie pendant la pandémie de Covid.

Schnellmann a déclaré que YIAPL estime que la première phase de l’aéroport international Jewar coûterait un montant de Rs 5 730 crore. Pour l’ensemble du projet, qui doit être développé en quatre phases, le montant estimé est de Rs 29 560 crore ou Rs 30 000 crore. Pour la première phase, le financement est assuré. YIAPL a pris en compte l’inflation dans ces estimations, a déclaré le PDG. YIAPL, à ce jour, s’attend à ce que l’inflation qu’elle avait anticipée couvrirait les coûts de la première phase du projet.

