Aeroscreen “m’a probablement sauvé la vie” lors d’un crash au premier tour

Ryan Hunter-Reay pense que l’Aeroscreen d’IndyCar l’a sauvé de blessures graves dans l’énorme accident qui s’est produit au début de la course d’hier au Barber Motorsport Park.

Le pilote Andretti a percuté la voiture Penske de Josef Newgarden lorsque son rival a filé devant lui au début de la course. Des images de la caméra embarquée de Hunter-Reay ont montré que son écran avait été frappé par la roue avant droite de Newgarden.

«C’était un week-end de course à oublier», a déclaré Hunter-Reay sur les réseaux sociaux. «Nous avons lutté [with] transmission – vitesse en ligne droite – problèmes lors des essais et des qualifications.

«Ensuite, notre course s’est terminée avant d’avoir vraiment commencé, éliminée en [the] empilement au premier tour. Extrêmement reconnaissant pour l’IndyCar Aeroscreen. J’ai probablement sauvé ma vie.

L’Aeroscreen, qui a été développé par Red Bull Advanced Technologies, a été introduit sur IndyCar l’année dernière. L’écran en polycarbonate est conçu pour offrir une protection supplémentaire aux conducteurs. Il est basé sur un design qui a été testé en Formule 1 il y a cinq ans, avant l’introduction du Halo.

La chute du premier tour a mis fin aux courses de Hunter-Reay et Newgarden sur place. Plusieurs autres conducteurs ont souffert de voitures gravement endommagées et n’ont pu reprendre leur activité qu’après d’importantes réparations.

Rapport: Palou résiste à Power pour sa première victoire en IndyCar, Grosjean 10e à ses débutsHunter-Reay a décrit comment l’accident s’est déroulé à la sortie du virage quatre: «J’ai pu faire un dépassement sur VeeKay et je suis monté au sommet de la colline», a-t-il déclaré. «J’ai vu quelqu’un faire tomber une roue tout d’un coup alors que je montais à Pagenaud, Newgarden est tombé sur la piste.

«J’ai parlé avec lui, il a dit qu’il venait de le perdre dans l’air sale. C’est regrettable.”

Newgarden s’est excusé auprès de ses rivaux pour avoir causé l’accident. «Je me suis détaché en traversant la colline», a-t-il expliqué.

«C’était un bon début. Nous étions plutôt bien alignés, mais je me suis juste détaché dans la foulée. Je pensais que j’avais la voiture, puis j’ai touché l’herbe et je pense qu’une fois que j’ai touché l’herbe, cela m’a projeté de côté.

«Je me sens vraiment mal pour tous ceux qui s’y sont impliqués. De toute évidence, mon désordre a créé un plus grand désordre. Toutes les voitures qui se sont impliquées, je suis vraiment désolé car c’est évidemment nous qui l’avons informée.

Josef Newgarden, Penske, Barber Motorsport Park, IndyCar, 2021 Felix Rosenqvist, Sébastien Bourdais, Barber Motorsport Park, IndyCar, 2021 Accident au premier tour, Barber Motorsport Park, IndyCar, 2021

Image du haut: Hunter-Reay via Twitter

