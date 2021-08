Aerosmith apporte l’intégralité du catalogue enregistré à Universal Music

AÉROSMITH, le groupe de hard rock américain le plus vendu de tous les temps, et Groupe de musique universel (UMG), le leader mondial du divertissement musical, a annoncé aujourd’hui une nouvelle alliance mondiale étendue couvrant l’ensemble de la discographie, des produits dérivés et des projets audio-vidéo du groupe emblématique, qui marque le début d’une nouvelle ère dans la célèbre et illustre carrière du groupe.

Pour la première fois, en 2022, tous AÉROSMITHLes enregistrements emblématiques de seront unifiés en un seul endroit avant le prochain 50e anniversaire du groupe grâce à un nouveau partenariat à multiples facettes avec UMG. En plus de soutenir le catalogue consolidé du groupe, ce partenariat profitera également d’un accès sans précédent à l’histoire “Coffres Vindaloo” et archives personnelles des membres du groupe Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer et Brad Whitford, qui aidera activement à organiser leurs collections de musique, de photos, de séquences vidéo, d’œuvres d’art, de journaux, de listes de sélection et de souvenirs. Les prochaines sorties offriront aux fans un accès à des joyaux jamais vus et entendus auparavant, qui consolideront davantage la position du groupe comme l’un des groupes de rock les plus révolutionnaires et les plus respectueux de l’histoire.

UMG sera également le foyer de futurs projets musicaux, et travaillera avec le groupe pour développer, produire et distribuer de nouveaux projets de contenu cinématographique, télévisuel et audiovisuel célébrant AÉROSMITHde l’histoire et de l’impact culturel important. Le partenariat prévoit d’annoncer prochainement les détails de ces nouveaux projets musicaux et audiovisuels. UMG travaillera main dans la main avec le groupe pour continuer à présenter AÉROSMITH et leur riche héritage musical aux nouvelles générations de fans du monde entier.

Depuis AÉROSMITHFondé il y a 50 ans, le groupe a vendu plus de 150 millions d’albums dans le monde ; produit des clips musicaux qui définissent le genre, tels que “Incroyable”, “Fou”, “Janie a une arme à feu”, “Vivre sur le bord” et “L’amour dans un ascenseur”; a lancé des tournées mondiales extravagantes qui ont battu tous les records, plus récemment avec leur résidence à succès à Las Vegas. Le groupe a brisé de nombreuses frontières, notamment en devenant le premier groupe de rock avec une collaboration hip-hop à succès commercial avec RUN DMC au “Prend cette voie” et le premier groupe de hard rock à apparaître lors d’un spectacle de mi-temps du Super Bowl avec leur performance en 2001, et en 1999, AÉROSMITH est devenu le premier groupe à avoir sa propre attraction à thème à Disney World en Floride, et plus tard à Paris avec le lancement des montagnes russes Rock ‘N’ Roller mettant en vedette AÉROSMITH.

Avec une large influence culturelle, AÉROSMITH est apparu en bonne place dans des films, des émissions de télévision et des jeux vidéo, et a influencé plusieurs générations de groupes de rock, à la fois en tant qu’icônes de style et multi-instrumentistes acclamés. MusiCares a honoré le groupe en 2020 en tant que personne de l’année pour ses nombreuses réalisations artistiques et son dévouement à la philanthropie, y compris Steven Tylerl’initiative de Fonds de Janie initiative, qui soutient les jeunes femmes qui ont subi le traumatisme de la violence et de la négligence.

Joe Perry, AÉROSMITH co-fondateur et guitariste principal, a commenté : « Cela a été un long chemin mais je suis extrêmement heureux et fier de dire au nom de AÉROSMITH nous avons pu rassembler nos 50 ans de musique sous un même toit en nous associant à UMG. Cela nous permettra d’apporter notre musique à nos fans d’une manière que nous n’avons jamais pu faire auparavant. C’est quelque chose dont nous rêvons depuis longtemps. C’est une victoire pour AÉROSMITH, UMG et finalement nos fans. Inutile de dire que nous sommes très excités. C’est une façon incroyable de célébrer 50 ans et les nombreuses années à venir.”

Monsieur Lucian Grainge, président-directeur général de UMG, mentionné: “AÉROSMITHLe succès mondial de ‘s les place dans l’air raréfié parmi les plus grandes icônes du rock de tous les temps. À l’occasion du 50e anniversaire du groupe, AÉROSMITH continue d’influencer le cours de la musique non seulement à travers leur catalogue iconique mais aussi à travers le cinéma, la télévision et les jeux vidéo et leur style inimitable. Sur une note personnelle, je ne pourrais pas être plus fier qu’ils aient choisi UMG comme leur partenaire mondial. Nous sommes impatients de nous appuyer sur leur incroyable héritage et de veiller à ce que leur musique continue d’inspirer les fans du monde entier.”

AÉROSMITH directeur Larry Rudolph a déclaré: “Je ne pourrais pas être plus heureux pour les membres du groupe et leurs familles. Non seulement nous rassemblons tout le catalogue du groupe en un seul endroit, mais nous confions ces enregistrements aux mains très compétentes de Monsieur Lucien, Bruce Resnikoff et l’incroyable UMG système dans le monde entier. Je tiens à remercier Monsieur Lucien pour avoir travaillé sans relâche pour créer peut-être l’arrangement de catalogue le plus unique et le plus mutuellement avantageux de l’histoire et pour avoir fourni un énorme engagement envers AÉROSMITH. Les membres de AÉROSMITH et je le remercie et nous attendons tous avec impatience de nombreuses années à continuer de partager avec succès le catalogue du plus grand groupe de rock américain de l’histoire avec le monde.”

Le partenariat s’élargit considérablement AÉROSMITHla relation historique de UMG. Le groupe a enregistré certains de ses albums les plus vendus pour Geffen Records, comprenant “Fini les miroirs” (1985), “Vacances permanentes” (1987), “Pompe” (1989) et “Avoir une emprise” (1993). AÉROSMITH fonctionne en plus avec Bravade‘s Droits épiques pour la marchandise et a déjà sorti des films de concert à travers Divertissement Eagle Rock. En outre, AÉROSMITH fait partie de UMGpartenariat avec Youtube amener les vidéos musicales aux normes vidéo et audio actuelles, avec des sorties récentes, y compris “Le mec ressemble à une dame” et “Rêver”.

Intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2001, AÉROSMITH est à égalité pour le plus RIAA certifications d’album par un groupe américain avec 25 or, 18 platine, 12 multi-platine et un diamant. Comme le groupe a été fondé à Boston en 1970, le 13 avril a été déclaré « Aerosmith Day » dans le Massachusetts par l’ancien gouverneur Guillaume Soudage.