Aerosmith: ‘On Tour: 1973 1985’ Livre maintenant disponible

Célébration du 50e anniversaire de la formation du classique AÉROSMITH s’aligner – Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton et Joey Kramer – un nouveau livre, « Aerosmith en tournée : 1973-1985 », raconte de manière exhaustive pour la première fois la carrière du groupe sur la route, des premiers concerts dans les auditoriums des lycées et les clubs miteux aux arènes et stades en tête d’affiche. Écrit par Julien Gill, « Aerosmith en tournée : 1973-1985 » dévoile son histoire via des critiques locales, des rapports de témoins oculaires, des comptes rendus de presse et des interviews d’initiés clés.

Vous rejoindrez les « Bad Boys from Boston » alors que le groupe gagne ses galons sur le champ de bataille du rock and roll à la dure ouvrant pour des actes comme LES COUPURES, TARTE HUMBLE et le ORCHESTRE MAHAVISHNU, connaissant un succès retentissant avec les albums « Toys In The Attic » et « Rocks », implosant à la fin des années 70, à la suite de troubles internes et de problèmes de toxicomanie, avant de terminer triomphalement avec leur succès « De retour en selle » 1984 tournée de retrouvailles. Le livre de 612 pages est complété par un festin de matériel visuel (annonces de concerts et de disques, critiques vintage et photographies) offrant un portrait captivant du plus grand groupe de rock and roll américain.

« Aerosmith en tournée : 1973-1985 » est disponible via Amazon.

Puisque AÉROSMITHFondé il y a 50 ans, le groupe a vendu plus de 150 millions d’albums dans le monde ; produit des clips musicaux qui définissent le genre, tels que « Incroyable », « Fou », « Janie a une arme », « Vivre sur le bord » et « L’amour dans un ascenseur »; a lancé des tournées mondiales extravagantes qui ont battu tous les records, plus récemment avec leur résidence à succès à Las Vegas. Le groupe a brisé de nombreuses frontières, notamment en devenant le premier groupe de rock avec une collaboration hip-hop à succès commercial avec RUN-DMC au « Prend cette voie » et le premier groupe de hard rock à apparaître lors d’un spectacle de mi-temps du Super Bowl avec leur performance en 2001, et en 1999, AÉROSMITH est devenu le premier groupe à avoir sa propre attraction à thème à Disney World en Floride, et plus tard à Paris avec le lancement des montagnes russes Rock ‘N’ Roller mettant en vedette AÉROSMITH.

Avec une large influence culturelle, AÉROSMITH est apparu en bonne place dans des films, des émissions de télévision et des jeux vidéo, et a influencé plusieurs générations de groupes de rock, à la fois en tant qu’icônes de style et multi-instrumentistes acclamés. MusiCares a honoré le groupe en 2020 en tant que personne de l’année pour ses nombreuses réalisations artistiques et son dévouement à la philanthropie, y compris Steven Tylerl’initiative de Fonds de Janie initiative, qui soutient les jeunes femmes qui ont subi le traumatisme de la violence et de la négligence.

Intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2001, AÉROSMITH est à égalité pour le plus RIAA certifications d’album par un groupe américain avec 25 or, 18 platine, 12 multi-platine et un diamant. Le groupe ayant été fondé à Boston en 1970, le 13 avril a été déclaré « Aerosmith Day » dans le Massachusetts par l’ancien gouverneur. Guillaume Soudage.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).