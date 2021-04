Aerosmith s’associe à Harley Davidson pour lancer des vêtements en édition limitée

Harley Davidson et Bravade, Groupe de musique universel‘s merchandise and brand management company, a annoncé le lancement d’une collection spéciale en collaboration avec le groupe de rock emblématique AÉROSMITH. Disponible maintenant, la ligne de vêtements pour hommes et femmes en édition limitée sera vendue à Harley Davidson concessionnaires du monde entier et sur Harley-Davidson.com.

« Nous sommes ravis de nous associer avec Harley Davidson sur cette capsule. Ils sont une institution américaine et partagent une authenticité et un style sans effort qui résume ce AÉROSMITH est tout au sujet. Nous sommes ravis de remettre la collection entre les mains des fans « , a déclaré Joe Perry, guitariste principal pour AÉROSMITH.

La collection présente des collaborations d’œuvres d’art emblématiques des deux AÉROSMITH et Harley Davidson pour créer des designs vraiment uniques et uniques en leur genre. L’offre comprendra 17 styles au total et se compose de six capsules graphiques distinctes:

* Burnout s’inspire de l’art de AÉROSMITHL ‘album éponyme de l’ entreprise présente des images vintage pour mettre en valeur et souligner les débuts de ces deux marques américaines de renom.

* Rêver est nommé pour la chanson de rupture sur le premier album studio du groupe, « Rêver ». Il illustre l’influence durable que les deux AÉROSMITH et Harley Davidson se sont établis dans le monde entier.

* Pompe utilise les deux AÉROSMITH‘le sable Harley Davidsonles logos les plus reconnaissables pour créer un design iconique et collaboratif, unissant les deux marques avec les ailes de la liberté.

* Aero Force One est intitulé comme une ode à la AÉROSMITHLa base de fans dévouée et a été conçue comme un emblème mettant en valeur l’alliance de ces deux légendes américaines.

* Jumeaux toxiques est un riff graphique sur le surnom du duo de compositeurs du groupe et une référence supplémentaire au AÉROSMITH et Harley Davidson Partenariat. Cette conception comporte les deux logos entourés de serpents destinés à représenter la force et l’esprit des deux marques renommées.

* Dessiner la ligne prend l’art de AÉROSMITHde l’album du même nom et infuse la bande de roulement du pneu et les tuyaux d’échappement d’un Harley Davidson moto pour représenter l’énergie tonitruante qui unit la musique rock and roll et les motos.

Cette collection limitée et légendaire comprend des t-shirts graphiques pour hommes et femmes, des chemises à manches longues, des pulls molletonnés et des débardeurs.

Trouvez un revendeur en utilisant Harley Davidsonlocalisateur de revendeurs sur www.hd.com/dealerlocator.

AÉROSMITH est l’un des groupes de rock américains les plus vendus de tous les temps, ayant vendu plus de 150 millions d’albums dans le monde et été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll. Avec 25 albums d’or, 18 albums de platine et 12 albums multi-platine, ils détiennent le record du plus grand nombre de certifications par un groupe américain et sont à égalité pour le plus d’albums multi-platine d’un groupe américain. Le groupe a marqué 21 succès parmi les 40 meilleurs du Billboard Hot 100, dont neuf succès n ° 1 du Mainstream Rock. Ils sont les récipiendaires d’innombrables prix dont quatre Grammys, six American Music Awards, quatre Prix ​​Billboard, dix MTV Video Music Awards et le MusiCares Personne de l’année, parmi de nombreux autres honneurs. Prouvant qu’ils peuvent facilement traverser les frontières des genres, ces légendes du rock ont ​​même remporté un Prix ​​Soul Train pour « Best Rap Single » pour leur remix de RUN-DMCde « Prend cette voie ».

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).