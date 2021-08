Aerosmith, Universal Music Group signe une « Alliance stratégique mondiale »

Universal Music Group et Aerosmith ont officiellement signé une « alliance mondiale stratégique », qui verra le label lié au marché boursier devenir le siège officiel du catalogue enregistré du groupe de rock vieux de près d’un demi-siècle, des futures versions, de la gamme de produits, et plus encore. .

Universal Music Group – qui devrait arriver sur Euronext Amsterdam dans 29 jours, le mardi 21 septembre – vient de dévoiler l’accord très médiatisé. À l’instar de l’accord de « partenariat mondial » que Madonna a conclu avec Warner Music la semaine dernière, l’union UMG-Aerosmith comprend le « catalogue complet d’enregistrements » du groupe intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, comprenant 15 albums studio.

Contrairement au partenariat WMG de Madonna, Universal Music “sera également le foyer des futurs projets musicaux” d’Aerosmith, basé à Boston. De plus, le label Big Three – qui a signalé une augmentation de 38 % de ses revenus en glissement annuel au cours des deux premiers trimestres de 2021 – a l’intention de travailler avec l’acte à succès commercial « pour développer, produire et distribuer de nouveaux contenus cinématographiques, télévisuels et audiovisuels. projets célébrant l’histoire d’Aerosmith et son impact culturel important.

Les détails sur ces nouvelles sorties musicales et projets de médias visuels seront disponibles « sous peu », a précisé Universal Music Group. Toujours sur ce front, la principale maison de disques – dont plus de sept pour cent appartiennent désormais à Pershing Square Holdings – est sur le point d’assumer officiellement la propriété du catalogue enregistré d’Aerosmith l’année prochaine. De plus, la filiale de Vivendi “utilisera un accès sans précédent aux “Vindaloo Vaults” et aux archives personnelles des membres du groupe Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer et Brad Whitford.

Abordant l’accord dans un communiqué, le guitariste principal et co-fondateur d’Aerosmith, Joe Perry, a déclaré : un toit en s’associant à UMG.

« Cela nous permettra d’apporter notre musique à nos fans d’une manière que nous n’avons jamais pu faire auparavant. C’est quelque chose dont nous rêvons depuis longtemps. C’est une victoire pour Aerosmith, UMG et finalement nos fans. Inutile de dire que nous sommes très excités. C’est une façon incroyable de célébrer 50 ans et les nombreuses années à venir », a conclu Perry, 70 ans, dont le dernier album solo, Sweetzerland Manifesto, est sorti en 2018.

Outre le partenariat susmentionné avec Madonna, Warner Music Group a acquis en juin le catalogue enregistré du DJ français David Guetta (l’accord comprend également les futures versions) pour un montant de 100 millions de dollars. Plus largement, le contrat Aerosmith représente le dernier d’une longue série de pièces remarquables d’Universal Music, qui a finalisé la semaine dernière un partenariat exclusif avec la société londonienne Moonbug Entertainment et a décidé d’établir une plus grande présence sur le marché chinois.