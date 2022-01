Aespa et plus de triomphes de GDA

Les Golden Disc Awards 2022 ont commencé avec une programmation de tapis rouge glamour le 8 janvier 2022. Organisés par Lee Seung-gi, Lee Da-hee et Sung Si-kyung, les Golden Disc Awards 2022 célèbrent le meilleur de la K-pop de 2021. Consultez la liste complète des gagnants des Golden Disc Awards 2022 avec Aespa, STAYC, BTS, Stray Kids et plus ci-dessous.

GDA 2022 a commencé le 8 janvier à 15 h 00 KST / 1 h 00 HE en direct du Gocheok Sky Dome. Alors que la liste des interprètes de K-pop figurait parmi les meilleurs discussions de Twitter, les fans de K-drama se sont également évanouis devant les meilleurs acteurs sud-coréens en tant que présentateurs.

Aespa a remporté le prix de la recrue de l’année au GDA 2022 (Photo de Han Myung-Gu/WireImage)

Liste des lauréats des Golden Disc Awards 2022

Les Golden Disc Awards 2022 ont commencé par récompenser les meilleurs groupes de recrues de 2022. Consultez la liste complète des gagnants des Golden Disc Awards 2022 ci-dessous.

Golden Disc Awards 2022 Daesang du Meilleur Album (Grand Prix)

Groupe musical sud-coréen historique, BTS, nominé aux Grammy Awards, a remporté le Grand Prix (Daesang) du GDA 2022.

BTS a remporté Daesang au GDA 2022 (Golden Disc Awards YouTube)

GDA 2022 Meilleure chanson numérique Daesang

IU a remporté le trophée de la meilleure chanson numérique Daesang au GDA 2022.

IU a remporté le prix de la meilleure chanson numérique Daesang (Grand prix au GDA 2022) (Golden Disc Awards YouTube)

Artiste de l’année

Les crooners « Next Level » du groupe de recrues du souper de SM, Aespa, ont remporté le trophée du prix de l’artiste de l’année au GDA 2022.

Prix ​​de l’artiste le plus populaire Seezn GDA 2022

Deux fois nominé aux Grammy et le plus long groupe de classement Hot 100 numéro 1 de Billboard, BTS a remporté le Seezn Most Popular Artist Award.

BTS a remporté le prix de l’artiste le plus populaire de Seezn (BTS Official Twitter)

Meilleur Album Bonsang (prix principal)

Les super groupes HYBE TXT, Enhypen, la reine régnante de la K-pop IU, l’artiste millionnaire de SM Entertainment NCT Dream, NCT 127, BTS, Seventeen et Stray Kids ont remporté le prix du meilleur album Bonsang au GDA 2022.

TXT a remporté le prestigieux prix Bonsang du meilleur album (Golden Disc Awards YouTube) Enhypen a remporté le meilleur album Bonsang au GDA 2022 (Golden Disc Awards YouTube) IU a remporté le prix principal du meilleur album Bonsang au GDA 2022 (Golden Disc Awards YouTube) NCT Dream a décroché le prix Bonsang du meilleur album au GDA 2022 (Golden Disc Awards YouTube) Stray Kids a remporté le prix du meilleur album au GDA 2022 (Golden Disc Awards YouTube)

NCT 127 a remporté le prix du meilleur album au GDA 2022 (Golden Disc Awards YouTube) Seventeen a remporté le prix du meilleur album au GDA 2022 (Golden Disc Awards YouTube)

Prix ​​de la recrue GDA 2022 de l’année

STAYC et Aespa ont remporté le prix GDA 2022 de la recrue de l’année.

STAYC a remporté le prix GDA 2022 de la recrue de l’année (Golden Disc Awards YouTube) Aespa a remporté le prix de la recrue de l’année au GDA 2022 (Golden Disc Awards YouTube)

GDA 2022 Meilleur groupe

Les crooners « rolling » Brave Girls ont remporté le prestigieux prix GDA 2022 du meilleur groupe.

Brave Girls a remporté le prix du meilleur groupe au GDA 2022 (Golden Disc Awards YouTube)

Prix ​​principal de la chanson numérique (Bonsang)

Le chanteur sud-coréen Lee Mujin, le groupe recrue STAYC, Oh My Girl, Heize, Aespa, AKMU, BTS et IU ont remporté le Digital Song Main Award au GDA 2022.

Lee Mujin a remporté le prix principal Digital Song (Golden Disc Awards YouTube) Oh My Girl a remporté le prix de la meilleure chanson numérique Bonsang au GDA 2022 (Golden Disc Awards YouTube)

Meilleure performance GDA 2022

L’artiste solo de Boyz et YG, Jeon Somi, a remporté la meilleure performance des Golden Disc Awards 2022.

The Boyz a remporté le prix de la meilleure performance au GDA 2022 (Golden Disc Awards YouTube) Jeon Somi a remporté la meilleure performance (Golden Disc Awards YouTube)

Meilleur artiste solo de GDA 2022

Lim Young Woong a décroché le prix du meilleur artiste solo au GDA 2022.

Lim Young Woong a remporté le prix du meilleur artiste solo au GDA 2022 (Golden Disc Awards YouTube)

Prix ​​de l’artiste cosmopolite GDA 2022

Le groupe auto-producteur millionnaire Seventeen et le groupe super rookie de SM Aespa ont été récompensés en tant qu’artiste cosmopolite au GDA 2022.

Dix-sept lauréats du GDA 2022 Cosmopolitan Artist Award (Golden Disc Awards YouTube)

La nomination complète des Golden Disc Awards 2022 dévoilée

La liste complète des nominations aux Golden Disc Awards 2022 comprenait des superstars de la K-pop, notamment NCT 127, BTS, NCT Dream, The Boyz, Seventeen et plus.

Nominés de la recrue de l’année

Aespa EPEX Jo Yu Ri Kwon Eun Bi Lee Chan a remporté MIRAE OMEGA X PURPLE KISS STAYC

Nominés pour Digital Song Division Bonsang (Prix principal)

aespa – ‘Next Level’ AKMU – ‘NAKKA’ (avec IU) ASH ISLAND – ‘MELODY’ BEN – ‘Lonely night’ Big Mama – ‘One Day More’ Brave Girls – ‘Chi Mat Ba Ram’ BTS – ‘Butter’

BTS nominé pour le Digital Song Main Award avec Butter (BTS Official Twitter)Davichi – ‘Just hug me’ (G)I-DLE – ‘HWAA’ GyeongseoYeji et Jeon Gunho – ‘If you lovely call my name’ Heize – ‘HAPPEN’ Huh Gak – ‘Comment avons-nous’ HyunA – ‘Je ne suis pas cool’ ITZY – ‘Le matin’ IU – ‘Célébrité’

Jeon Somi – ‘DUMB DUMB’ Joy – ‘Bonjour’ Jung Dong Ha – ‘Je t’aime toujours’ Lee Mujin – ‘Feux de circulation’ Lee Ye Joon – ‘Ce jour-là’ Lim Young Woong – ‘Mon amour étoilé’ Oh My Girl – ‘Dun Dun Dance’ Red Velvet – ‘Queendom’ Rosé – ‘On The Ground’ SHINee – ‘Don’t Call Me’ Sojeong – ‘If You Were Still Here’ Song I Han – ‘Je serai votre étoile brillante’ STAYC – ‘ASAP’ Taeyeon – ‘Week-end’ DEUX FOIS – ‘Sans alcool’

Red Velvet nominé pour GDA 2022 Digital Bonsang (Red Velvet Twitter)

Comment regarder les Golden Disc Awards 2022

Les Golden Disc Awards 2022 peuvent être diffusés en direct sur la chaîne YouTube des Golden Disc Awards à partir de 15 h KST/1 h HE à partir du 8 janvier. Vérifiez le flux en direct ci-dessous.

