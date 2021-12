Aether Industries dépose des projets de documents auprès de Sebi ; yeux Rs 1 000 cr via IPO

La société peut également envisager d’augmenter le crore de Rs 131 en émettant des actions par le biais d’une offre préférentielle.

La société de produits chimiques de spécialité Aether Industries a déposé son prospectus préliminaire auprès du régulateur des marchés Sebi pour lever 1 000 crore de roupies par le biais d’une offre publique initiale (IPO). L’émission publique consiste en une nouvelle émission d’actions s’élevant à Rs 757 crore et une offre de vente pouvant aller jusqu’à 2 751 000 actions, selon le projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP).

La société peut également envisager d’augmenter le crore de Rs 131 en émettant des actions par le biais d’une offre préférentielle. Selon des sources du marché, la société devrait augmenter de 1 000 crores de roupies grâce à son introduction en bourse. Aether Industries est un fabricant indien de produits chimiques de spécialité qui se concentre sur la production d’intermédiaires avancés et de produits chimiques de spécialité impliquant des compétences de base en chimie et technologie complexes et différenciées.

Il a commencé avec une unité de recherche et développement (R&D) en 2013 et a commencé la production commerciale en 2017. Il s’adresse aux segments de l’industrie pharmaceutique, agrochimique, des sciences des matériaux, de la chimie électronique, de la photographie haute performance et du pétrole et du gaz.

Les revenus d’exploitation de la société sont passés à 450 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 302 crores de Rs au cours de l’exercice 20, et son bénéfice net est passé à 71 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 40 crores de Rs au cours de l’exercice 20.

Récemment, la société basée à Surat a levé plus de 100 crores de roupies auprès de White Oak Capital et de l’IIFL lors d’un cycle de pré-introduction en bourse. HDFC Bank et Kotak Mahindra Capital Company sont les principaux responsables du problème.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.