AetherSX2 : Un émulateur PS2 prometteur pour Android

AetherSX2 est un nouvel émulateur PS2 pour Android qui est actuellement en test alpha fermé. Le développeur principal derrière l’émulateur a répondu à quelques questions pour nous sur ce à quoi s’attendre. YouTuber Taki Udon a également quelques exemples de la façon dont l’émulateur fonctionne jusqu’à présent sur une variété de téléphones.

Si vous souhaitez émuler des jeux PS2 sur votre PC, il y a un choix distinct : PCSX2. Le jeu! L’émulateur existe également, mais il n’a pas le support de développement de PCSX2, qui reçoit des mises à jour constantes même aujourd’hui.

Mais qu’en est-il d’un émulateur PS2 d’Android ? Les choses y deviennent beaucoup plus troubles. Il y a DamonPS2, mais c’est un émulateur payant qui est controversé en raison du fait que le développeur prend beaucoup de code de PCSX2 et viole la LGPL (GNU Lesser General Public License). RetroArch a également un Play! core en ce moment, mais il est loin d’être prêt à répondre aux besoins de la plupart des joueurs.

Maintenant, cependant, un nouvel émulateur est entré en scène : AetherSX2. Cet émulateur est dans un état alpha fermé pour le moment, mais le développeur principal est très ouvert sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. De plus, YouTuber Taki Udon a une vidéo de l’émulateur AetherSX2 fonctionnant sur divers téléphones Android avec divers processeurs.

Ci-dessous, nous avons quelques questions auxquelles le développeur a répondu pour nous. Si vous préférez simplement connaître les bases, il semble que cet émulateur PS2 pour Android pourrait être la solution à tous nos problèmes. Il exécute déjà bien les jeux sur une variété de chipsets (bien que le Snapdragon 888 Plus fonctionne le mieux, évidemment). Il est basé sur le travail d’émulation LGPL existant, il sera donc gratuit et open source.

Une bêta ouverte devrait être lancée avant la fin de l’année (bien que le nom puisse changer), alors restez à l’écoute !

Emulateur AetherSX2 PS2 pour Android : à quoi s’attendre

Tahlreth est le seul développeur derrière AetherSX2, du moins pour le moment. Ils travaillent sur l’émulateur PS2 pour Android pendant leur temps libre. Cependant, le code de base d’AetherSX2 provient d’un émulateur PC de premier plan qui, pour des raisons juridiques, ne peut pas être nommé spécifiquement. C’est assez facile à comprendre car il n’y a pas beaucoup d’émulateurs LGPL PS2 autour.

Tahlreth a le soutien total de l’équipe de développement derrière le code de l’émulateur de base, il ne s’agit donc pas d’une situation DamonPS2. Tahlreth s’est également engagé à se conformer à la LGPL de cet émulateur, ce qui signifie qu’AetherSX2 sera gratuit et open source.

Heureusement, ce n’est pas une situation DamonPS2. Cet émulateur est développé en coopération avec des développeurs existants.

Étant donné que le code de base provient d’un émulateur PS2 existant et hautement développé, la version alpha d’AetherSX2 a déjà fière allure. Il fonctionne sur les processeurs MediaTek, Samsung et Qualcomm. Cependant, comme avec tout émulateur, les puces Qualcomm fonctionneront mieux et les puces haut de gamme produiront les meilleurs résultats. Pourtant, ce n’est pas un émulateur auquel seuls ceux qui ont les poches profondes pourront jouer. La vidéo de Taki Udon prouve que même les milieu de gamme obtiendront des résultats décents.

Comme mentionné précédemment, Tahlreth espère obtenir une version bêta ouverte de l’émulateur avant la fin de 2021. Restez à l’écoute car nous vous donnerons un lien pour l’essayer une fois que cela se produira.

