AEW a à nouveau rendu la lutte professionnelle sur TNT amusante

Je suis choqué de ne pas avoir reçu de plaintes de bruit pour la force avec laquelle j’ai sauté au riff d’ouverture de Cult of Personality. Photo : AEW

Pendant un certain temps là-bas, il était difficile d’être un fan de catch, surtout s’il vous arrivait de regarder sept heures de contenu de la WWE par semaine. Après des décennies de domination de la lutte professionnelle traditionnelle, la World Wrestling Entertainment a cessé de rendre la lutte professionnelle divertissante. C’est devenu si grave que le choix de sauter la sortie de la WWE pourrait être considéré comme un acte de soins personnels. Que ce soit en raison d’un dialogue mal scénarisé pendant les promos ou de décisions de réservation déroutantes qui conduisent à une majorité de matchs se terminant par une disqualification, une distraction ou la redoutable finition de la broche de roll-up, la WWE est une corvée à surveiller.

Heureusement, All Elite Wrestling a changé le monde de la lutte pour le mieux.

Depuis ses débuts en octobre 2019, AEW a été un coup de pouce bien nécessaire pour la lutte professionnelle. Tony Khan, président et chef de la direction d’AEW, aux côtés des lutteurs professionnels et vice-présidents exécutifs Kenny Omega, Cody Rhodes, Matt et Nick Jackson, et du directeur de la marque Brandi Rhodes, ont ramené le plaisir et la passion à la lutte professionnelle.

La clé du succès d’AEW est simplement de faire tout ce que la WWE ne fait pas : organiser des matchs hebdomadaires innovants, travailler la narration à long terme dans des programmes (avec récompense) et faire attention à ce que les fans veulent voir.

Les fans de catch qui se connectent pour regarder l’un des programmes d’AEW sur TNT ou YouTube sont assurés de voir les exploits sportifs de la lutte professionnelle et des histoires organiques et divertissantes tout au long de leurs émissions. De nouveaux lutteurs comme Orange Cassidy, Britt Baker et Jungle Boy ont naturellement dépassé les fans d’AEW parce qu’ils ont été autorisés à explorer leurs personnages et à montrer leurs talents sur le ring.

Pendant ce temps, la WWE continue de se reposer sur ses lauriers. La force autrefois dominante de la lutte professionnelle a trouvé un espace pour développer ses nouveaux talents grâce à NXT, mais quelle que soit la réservation à long terme et les prouesses que le talent affiche là-bas, elles sont presque toujours mal gérées une fois qu’ils font leurs débuts sur la liste principale de la WWE.

Au lieu de consacrer son énergie à développer les talents dont elle dispose, la WWE s’est concentrée sur le retour de ses talents plus âgés pour une augmentation des cotes d’écoute, ce qui se fait au prix d’une sous-utilisation des nouveaux talents occupant sa liste. AEW, en revanche, s’est fait un devoir de ne présenter que les stars plus âgées de la lutte comme moyen d’élever les lutteurs d’aujourd’hui. AEW ramenant des légendes comme Tully Blanchard, Jake the Snake Roberts et Sting à la télévision pour gérer de jeunes stars passionnantes comme FTR, Lance Archer et Darby Allin, annonçant efficacement leur arrivée en tant que nouveaux lutteurs talentueux, a été une masterclass sur la façon dont les talents plus âgés peuvent être habilement utilisé.

Le mème des lutteurs de la WWE qui ont été mal gérés par la WWE et envisagent de quitter le navire pour AEW, popularisé par Ollie Davis de WrestleTalk, est devenu la réalité. Les lutteurs qui ont obtenu le traitement « nous leur souhaitons bonne chance dans leurs efforts futurs » de la WWE via des publications sur Twitter annonçant leur libération, ou qui viennent d’être lâchés sans ménagement, ont trouvé un nouveau refuge dans AEW. D’anciennes superstars de la WWE comme Malakai Black, Andrade El Idolo et Christian Cage ont trouvé une nouvelle maison sur AEW et ont prospéré.

AEW a démontré que la WWE n’est plus la première destination pour les talents de catch. Ne me croyez pas sur parole : le membre du Temple de la renommée de la WWE, Mick Foley, l’a dit lui-même dans un article sur Facebook dans lequel il a expliqué pourquoi AEW est un problème pour la WWE.

Comme preuve supplémentaire de la façon dont AEW a changé le monde de la lutte professionnelle, CM Punk, sans doute l’une des figures les plus importantes du monde de la lutte dont les fans n’étaient pas sûrs de revenir après avoir été renvoyé de la WWE il y a sept ans (le jour de son mariage pas moins) a décidé qu’il était temps de lacer ses bottes et de remonter sur le ring avec AEW.

Mis à part le talent étoilé qui occupe actuellement la liste d’AEW, ce qui a rendu la société encore plus excitante, c’est sa collaboration avec d’autres promotions de lutte. John Oliver a souligné le fait que les lutteurs sont des entrepreneurs indépendants, pas des employés, mais pour une raison quelconque, la WWE les traite comme des employés à temps plein sans assurance maladie qui ne peuvent travailler nulle part ailleurs. Le terme d’initié pour cette restriction est “la porte interdite”.

C’est fou que nous vivions dans un monde où Minoru Suzuki peut juste apparaître sur AEW. Kaze Ni Nare en effet !Photo : AEW

La WWE est allée jusqu’à prétendre que d’autres promotions n’existent pas. Pendant ce temps, l’approche d’AEW fait que certains fans se réfèrent à «la porte invisible» parce que l’organisation semble si complètement ignorer cette tendance, qui a toujours été mauvaise pour la lutte. En présentant des lutteurs d’autres promotions comme Impact, New Japan Pro Wrestling, National Wrestling Alliance et Tokyo Joshi Pro dans leur programmation, AEW a fait de la lutte un espace collaboratif.

Bien que le PDG de la WWE, Vince McMahon, ait déclaré à plusieurs reprises que la WWE ne considérait pas AEW comme une concurrence, AEW a prouvé le contraire avec ses notes. Vince est même allé jusqu’à plaisanter sur le fait de donner les lutteurs qu’ils libèrent à AEW. Khan, le fou, presque comme pour dire “pari” en réponse, a repris McMahon sur sa vantardise, révélant que les anciens lutteurs de la WWE Ruby Soho, Adam Cole et Bryan Danielson avaient rejoint AEW lors de l’événement à la carte All Out. .

Grâce à AEW, la lutte est à nouveau excitante et fraîche. Vous ne savez jamais qui se présentera et quelle histoire folle se manifestera. En fin de compte, le succès d’AEW ne diminue pas la grandeur que possèdent les lutteurs de la WWE. La lutte est pour tout le monde, et chaque promotion a son propre style de lutte pour le plaisir des fans. Il y a encore trop de talents sur la liste de la WWE qui méritent une poussée d’événement principal. Mais la vérité est que j’espère que davantage de ces grands seront en mesure de faire le saut vers AEW, car à la WWE, leurs talents qui devraient éclairer la lutte en ce moment sont gaspillés, mais à AEW, ils seraient réaffirmés comme les visages d’un nouveau passionnant ère pour le sport.

Le leadership d’AEW a démontré qu’ils respectent leur talent et le temps de leurs fans, et j’espère qu’un jour, la WWE les reconnaîtra non seulement comme une compétition mais comme une source d’inspiration, prendra quelques pages du livre de jeu AEW et élèvera la façon dont il contribue également à la monde merveilleux de la lutte professionnelle.