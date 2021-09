AEW All Out 2021: heure, chaîne et comment regarder

??

All Elite Wrestling (AEW) est de retour avec un gros pay-per-view. All Out revient pour la troisième fois et présente le retour de CM Punk. Il a fait son retour le mois dernier sur AEW: Rampage et participera à son premier match depuis son départ de la WWE en 2014. All Out sera diffusé dimanche à 20 h HE en pay-per-view via les principaux câblodistributeurs. Il sera également diffusé via Bleacher Report et FITE TV.

Le mois dernier, Punk a défié Darby Allin pour un match à All Out. Lors de son apparition sur WFAN Sports Radio la semaine dernière, Punk a expliqué pourquoi il avait fait son retour à la lutte professionnelle. “Il y a une douzaine de bonnes raisons de revenir, mais si vous regardez vraiment le paysage des choses, quand je suis parti, il n’y avait pas d’AEW”, a déclaré Punk. “Beaucoup de gens pensaient que je serais probablement allé directement là-bas. Les regarder faire une énorme apparition sur la scène il y a deux ans et devenir cette entreprise avec TNT fermement derrière eux … les regarder pendant deux ans et voir comment tout s’est développé et réalisant que cet endroit est peut-être tout ce que j’ai toujours voulu dans la lutte professionnelle, alors la question est de savoir pourquoi je n’irais pas là-bas maintenant.”

En plus de Punk en action contre Allin, le champion du monde AEW Kenny Omega défendra son titre contre Christian Cage. Dans le premier épisode d’AEW: Rampage, Cage a battu Omega pour remporter le championnat du monde de l’Impact. Il est peu probable que Cage gagne à nouveau, mais cela a tout pour être le match de la soirée. Les Young Bucks mettront leurs championnats du monde par équipe AEW en jeu contre Lucha Brothers. Les deux équipes sont deux des meilleures au monde, et bien que les Bucks aient été forts, dimanche pourrait être l’occasion pour Lucha Brothers de se faire un nom.

La championne du monde féminine AEW, le Dr Britt Baker DMD, défendra son titre contre Kris Statlander. Dimanche sera le moment où Baker prouvera qu’elle est la meilleure de l’AEW et l’une des meilleures lutteuses du monde. Un autre match notable est Chris Jericho contre MJF, où si Jericho perd, il ne luttera jamais. Les deux se poursuivent depuis quelques mois et il semble que cela se terminera enfin dimanche soir.

{replyCount}commentaires

Le reste de la carte présente Miro défendant son championnat TNT contre Eddie Kingston, tandis que Paul Wight affrontera QT Marshall. L’ancien champion du monde AEW Jon Moxley affrontera Satoshi Kojima, et il y aura également un Casino Battle Royal de 21 femmes où le vainqueur remportera une chance au championnat du monde féminin AEW.