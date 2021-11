AEW Dynamite: CM Punk a des fans en larmes avec l’hommage à Jon Moxley

Le punk a parlé du cœur (Photo: AEW)

CM Punk a rendu un hommage émouvant et puissant à Jon Moxley sur AEW Dynamite cette semaine.

L’ancien champion du monde a prononcé un discours incroyablement émouvant qui a laissé de nombreux fans en larmes après que le patron de All Elite Wrestling, Tony Khan, ait révélé que Moxley s’engageait dans un programme de traitement de l’alcoolisme pour patients hospitalisés pour lutter contre ses problèmes personnels.

Prenant le micro mercredi soir, Punk a exhorté la foule à chanter son nom et a déclaré: «Je vais passer tout mon temps ici à vous écouter chanter pour lui en ce moment, car c’est important. C’est important pour moi… J’ai une histoire avec Jon Moxley.

«Nous ne sommes pas super serrés, nous ne sommes pas les meilleurs amis. Mais hier soir, je voyage ici dans ma voiture, j’ai Larry sur un fusil de chasse et je reçois un appel téléphonique, et on m’explique la situation.

«Je sais ce que c’est que d’aller et de partir, et je pense que vous devez être si dur et meilleur que tout le monde, et terminer les blessures, et être malade et vous présenter au travail, et faire toutes ces choses qui peuvent l’aggraver, et aidez les autres et soyez super généreux, et finissez par arriver à un point où vous devez vous retirer de la roue de hamster.

«Et j’ai été critiqué pour ça! Je ne veux pas que quiconque critique Jon Moxley parce que je suis sacrément fier de lui.

Les fans ont à nouveau scandé le nom de Moxley, et Punk a ensuite exhorté tout le monde à parler aux gens et à demander de l’aide s’ils en avaient besoin.

« Si quelqu’un ici ou quelqu’un à la maison regarde la télévision – si vous êtes dans un endroit où vous pensez avoir besoin d’aide … obtenez-le, demandez-le, contactez-le, envoyez un SMS à quelqu’un, appelez quelqu’un », a-t-il ajouté.

« Il n’y a rien de plus difficile à faire au monde, mais il n’y a rien de plus courageux non plus. Il n’y a rien de mal à demander de l’aide. Bon sang, il y a eu beaucoup de moments dans ma vie et ma carrière où j’aurais aimé demander de l’aide, et je ne l’ai pas fait, parce que je pensais que j’étais un dur à cuire.

Les mots de l’ancienne superstar de la WWE ont trouvé un écho auprès de beaucoup de gens, et de nombreux fans se sont tournés vers les médias sociaux pour révéler ce que son discours leur faisait ressentir.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Un fan a tweeté : » La promo de CM Punk à propos de Jon Moxley et la demande d’aide m’ont vraiment fait pleurer. Personne n’aurait pu le dire mieux.

Un autre a écrit : » Merci @CMPunk, vous avez peut-être sauvé de nombreuses vies ce soir en étant sincère sur le sujet. En tant qu’ancien toxicomane sobre depuis plus de 10 ans, j’en ai eu les larmes aux yeux.

Et un fan différent – ​​mais qui a fait écho au sentiment de beaucoup – a ajouté : « @CMPunk m’a fait pleurer ce soir. Merci pour ce discours.

* AEW Dynamite est diffusé le mercredi soir à 1h du matin sur Fite TV.

