All Elite Wrestling a annoncé que son jeu mobile, AEW: Elite General Manager, sortira cette semaine pour Android et iOS. Il sera disponible jeudi. Il s’agit de la deuxième version du jeu AEW sur mobile après AEW Casino : Double or Nothing. Vous pouvez voir l’annonce d’AEW Games ci-dessous.

Tout le monde pense qu’ils peuvent diriger le spectacle. Maintenant, vous devez le prouver. AEW Elite General Manager débarque sur Google Play et l’App Store d’Apple le 15 juillet ! #AEWGames pic.twitter.com/in2H0FfJqa – AEW Games (@AEWGames) 12 juillet 2021