AEW Full Gear 2021 : heure, chaîne et comment regarder

All Elite Wrestling (AEW) est de retour avec un autre pay-per-view. Ce soir, les meilleures stars d’AEW reprennent le Target Center de Minneapolis, Minnesota pour Full Gear. L’événement débutera à 20 h HE via plusieurs fournisseurs de télévision à la carte pour 60 $. Les téléspectateurs aux États-Unis et au Canada et visionnent l’émission via B/R Live pour 50 $.

L’événement principal de Full Gear est le match de championnat du monde AEW entre le champion Kenny Omega et « Hangman » Adam Page. Omega est champion depuis près d’un an et a également été champion du monde de l’Impact à un moment donné de son règne. Page est en train de devenir le leader de l’entreprise au fil des mois, et il semble qu’il remportera le titre pour la première fois de sa carrière.

La championne féminine AEW, le Dr Britt Baker DMD, défendra son titre contre Tay Conti. Baker est la meilleure star de la division féminine et est appréciée des fans. Elle fait face à une star montante à Conti qui prospère à AEW après avoir passé quatre ans à la WWE. Il est probable que Conti ne gagnera pas ce soir, mais une bonne performance pourrait conduire à d’énormes choses à l’avenir.

Deux anciennes Superstars de la WWE y participeront ce soir alors que Bryan Danielson affrontera Miro en finale du World Championship Eliminator Tournament. Danielson a récemment rejoint AEW et a été un énorme succès auprès des fans. Miro a rejoint AEW l’année dernière après avoir été libéré par la WWE. Il a récemment été le champion AEW TNT et a été un artiste dominant lors de sa première année avec la promotion. Le vainqueur du match affrontera le champion AEW à l’avenir.

CM Punk contre Eddie Kingston pourrait être le meilleur match de la soirée. Punk est récemment revenu à la lutte professionnelle après une interruption de sept ans et n’a pas déçu. Kingston est l’un des meilleurs promos d’AEW et fait toujours le show. Avec Kingston payant sa cotisation sur la scène de l’indépendance pendant de nombreuses années, il profite de son temps à AEW.

Le reste de la carte pour Full Gear comprend The Inner Circle (Chris Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara, Santana & Ortiz) contre Men of the Year (Ethan Page & Scorpio Sky) et American Top Team (Junior dos Santos, Andrei Arlovski & Dan Lambert). Le championnat par équipe AEW sera en jeu alors que les frères Lucha défendront leurs titres contre FTR. Darby Allin cherchera à faire tomber MJF qui est l’un des meilleurs talons de l’entreprise. Et Christan Cage fera équipe avec Jurassic Express pour affronter Superkliq (Adam Cole et les Young Bucks).