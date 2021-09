AEW Games annonce le flux Twitch, le nouveau contenu Elite GM et plus dans le dernier 2.Show

AEW Games a organisé un panel pendant le week-end All Out avec l’annonce d’un flux Twitch officiel, des mises à jour de contenu pour Elite GM et plus encore, et la vidéo est en ligne. La vidéo a été publiée en tant que dernier épisode de 2.Show, et vous pouvez voir la vidéo ainsi qu’un récapitulatif ci-dessous.

* La vidéo commence avec Allie et Aubrey Edwards discutant des mises à jour pour AEW Elite General Manager, leur jeu mobile. Edwards a annoncé qu’une mise à jour de contenu est en cours de tournage pour la semaine du 14 septembre, qui comportera de nombreuses fonctionnalités qu’ils voulaient dans le jeu à la sortie mais qu’ils n’ont pas pu faire pour des raisons de temps.

La mise à jour comprendra un système d’actualités et d’événements pour les mises à jour à partir du jeu lui-même, des skins de lutteur en route, de nouvelles missions et défis de scénario, de nouveaux avatars et finitions, un recueil de jeu et des animations de segment.

La mise à jour du contenu mettra également en vedette 13 nouveaux lutteurs, dont Andrade El Idolo, Malakai Black, Brian Pillman Jr., Thunder Rosa, Shawn Dean, Anthony Ogoo, Ryan Nemeth, Cezar Bonani, JD Drake, Wheeler Yuta, Julia Hart, Negative One et CM Punk. Edwards a noté que Negative One ne sait même pas qu’il est dans le jeu et a des statistiques similaires à celles de Brodie Lee, Edwards plaisantant: “Donc, il est OP, comme dans la vraie vie.”

Le multijoueur classé est également en route, ainsi qu’un système de ceinture de championnat.

Concernant le season pass, la première saison sera la “Season of Punk” et arrive ce mois-ci. Il comprendra un avatar Punk, un nouveau skin, un finisseur et un gimmick chacun, cinq nouveaux accessoires et quatre nouveaux émoticônes pour les acheteurs du pass. (Le punk sera disponible avec la mise à jour du contenu sans achat, le pass saisonnier est simplement pour le contenu supplémentaire.)

* Le suivant était Evil Uno, qui s’est présenté pour discuter du fait qu’il était employé par AEW Games depuis quelques mois et qu’il lancera une chaîne AEW Games Twitch. Le panel a diffusé une vidéo de stars d’AEW jouant à divers jeux tels que Among Me, Super Mario Golf, etc. Uno a annoncé que la chaîne démarrera à la fin du mois et comprendra des tournois de talents et plus encore.

* Uno a ensuite sorti Jungle Boy et a montré une vidéo de son art dans le jeu sur console. Il comprenait des images dans le jeu sur une version de développement de Jungle Boy face à Darby Allin.