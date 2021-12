AEW : Nyla Rose répond à un fan « expulsé pour un signe transphobe »

La lutteuse et sa femme se tournent vers les réseaux sociaux (Photo: AEW)

Nyla Rose a remercié ses followers pour leur soutien après qu’un fan de All Elite Wrestler a été expulsé de Dynamite mercredi pour avoir tenu une pancarte transphobe.

La star d’AEW – qui est devenue la première lutteuse ouvertement transgenre en Amérique du Nord lorsqu’elle a signé avec la société en 2019 – était à Greensboro, en Caroline du Nord cette semaine alors qu’elle affrontait Ruby Soho en demi-finale du tournoi de championnat TBS.

Pendant le combat, un fan tenait une pancarte dirigée vers Rose, qui a été vue levant un majeur dans leur direction.

Elle n’a pas semblé secouée à l’époque, et bien qu’elle n’ait pas directement répondu à l’incident publiquement depuis que l’émission a été interrompue, elle s’est adressée à Twitter pour s’adresser à ses partisans.

Elle a tweeté: ‘Merci à tous…. CERTAINS d’entre vous sont plutôt cool (sic)’

Sa femme – qui n’utilise pas son vrai nom sur les réseaux sociaux pour des raisons de confidentialité – s’est adressée à Twitter pendant l’émission, saluant le lutteur comme la “ personne la plus forte » qu’elle connaisse, tout en essayant également d’alerter la sécurité de la personne qui “ était mal genrée » ‘ elle avec le signe.

Merci tout le mondeâ??¦. CERTAINS d’entre vous sont tous plutôt cool – Beyoncé Bloodlust (@NylaRoseBeast) 23 décembre 2021

Elle a ajouté plus tard que la personne en question avait été « retirée du lieu ».

Elle a fait l’éloge de l’équipe de sécurité d’AEW pour la façon dont elle a géré la situation et a déclaré qu’elle était « absolument incroyable ».

Elle a écrit : » L’équipe de sécurité d’AEW est absolument incroyable. Le type a été escorté. Ce n’est pas parce que ce n’était pas assez rapide pour certains d’entre vous qu’ils n’ont pas fait leur travail. Leur première priorité est de protéger les talents qui se produisent activement.’

La femme de Nyla a noté qu’ils étaient malheureusement « habitués à voir » ce genre de commentaires et a exhorté les gens à « les appeler ».

« Après presque 10 ans ensemble, c’est malheureusement quelque chose que j’ai l’habitude de voir. C’est certainement devenu moins au fil des ans. Tout ce que nous avons à faire est de continuer à les tenir pour responsables et de les appeler », a-t-elle déclaré, avant de donner plus tard une mise à jour positive sur son partenaire.

‘Nous sommes bons! Elle est à la maison en toute sécurité pour les vacances et nous sommes sur le point de passer le meilleur Noël dans notre nouvelle maison.

