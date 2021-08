??

Une nouvelle ère dans All Elite Wrestling (AEW) commence ce soir. Un nouveau spectacle, AEW Rampage, est sur le point d’être présenté en première et devrait être le meilleur spectacle le vendredi soir. La nouvelle série de lutte professionnelle sera diffusée sur la TNT à 22 h HE. AEW Rampage peut également être vu sur AEW Plus.

Le premier spectacle comportera trois grands matchs. Le champion du monde AEW Kenny Omega affrontera le concurrent n ° 1 Christian Cage. Omega est championne depuis décembre et est également championne du monde de l’Impact et championne AAA Megan. Cage est sur une lancée depuis qu’il a quitté la WWE pour AEW alors qu’il a remporté ses huit derniers matchs.

C’est vendredi, et vous savez ce que cela signifie ! #AEWRampage premières en direct à 10/9c sur @tntdrama!

– @AEW Championne du monde féminine @RealBrittBaker contre @Thee_Red_Velvet

– Champion du monde IMPACT @KennyOmegamanX contre @Christian4Peeps

– Le champion TNT @ToBeMiro défend contre @FuegoDelSol pic.twitter.com/IDy1ddPLK6 – Toutes les luttes d’élite (@AEW) 13 août 2021

La championne du monde féminine AEW, le Dr Britt Baker DMD, affrontera Red Velvet, classée n°3. Baker était un talon lors de son parcours vers le championnat, mais est depuis devenu un favori des fans. Cela met Red Velvet dans une situation difficile car elle a gagné le respect des fans d’AEW au cours de la dernière année pour son travail sur le ring. Et avec Rampage se déroulant dans la ville natale de Baker à Pittsburgh, Red Velvet participe à son match le plus difficile à ce jour.

Miro, le Champion AEW TNT, défendra son titre contre Fuego Del Sol. Les fans sont derrière Del Sol qui cherche à décrocher un contrat depuis l’année dernière. Obtenir une victoire contre un Miro très dominant donnera à Del Sol une place sur la liste et son premier championnat dans la promotion. Mais comme Cage, Miro a été en feu en remportant 15 de ses 17 matchs dans l’entreprise.

Rampage fait partie de l’expansion majeure d’AEW. La série d’une heure sera TNT tandis que l’émission phare d’AEW, AEW Dynamite, passera à TBS en janvier 2022. “En tant que passionné de lutte de longue date qui a le privilège de présenter AEW aux fans de longue date et aux nouveaux fans, cela signifie beaucoup pour moi – personnellement et professionnellement – pour partager les nouvelles que All Elite Wrestling appellera la maison TBS à partir de 2022 », a déclaré Tony Khan, PDG, directeur général et chef de la création d’AEW. “L’histoire de la lutte aux États-Unis ne peut être racontée sans reconnaître les contributions de TBS, qui, comme WTBS il y a des années, a livré la lutte dans le sud-est et finalement à un large public national. TBS a la même passion pour la lutte aujourd’hui, mais offrira AEW et nos fans plus de programmation, de contenu et d’opportunités mondiales aux heures de grande écoute qui feront de TBS la destination incontestée du monde pour la lutte.”