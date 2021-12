AEW s’apprête à attraper deux autres stars de la WWE alors que Johnny Gargano et Kyle O’Reilly disent au revoir aux fans après la sortie de NXT

Après des semaines de spéculation, il semble que Johnny Gargano et Kyle O’Reilly en aient tous deux fini avec NXT.

Les deux hommes avaient des contrats avec la WWE jusqu’en décembre et avec l’épisode de NXT d’hier soir, il semble qu’ils aient maintenant travaillé leurs dates engagées.

Twitter : @KimberLassKick

Johnny Gargano et Kyle O’Reilly sont sur le point de devenir les agents libres les plus sexy du monde

Le contrat original de Gargano avec la WWE a expiré le vendredi 3 décembre, mais il a signé une prolongation d’une semaine pour travailler sur WarGames, et cet accord expirera le vendredi 10 décembre.

Il pourrait toujours signer l’accord solide et pluriannuel que la WWE lui a proposé et figurer sur la liste principale, mais son temps dans NXT semble au moins terminé.

Gargano et O’Reilly ont tous deux fait des adieux émotionnels après que NXT a cessé d’être diffusé mardi. Gargano a clôturé le spectacle avec un discours sur son avenir avant d’être détruit par Grayson Waller.

O’Reilly a perdu un match en cage contre Von Wagner pour ouvrir le spectacle. Si la tradition de la lutte conventionnelle doit être adhérée, les deux hommes ont utilisé leur statut de grandes stars de la marque pour en faire sortir les autres.

Twitter : @KavanSimone

L’histoire de Johnny Gargano et Tomasso Ciampa est particulière

Après la fin de l’émission, Gargano et son ancien partenaire et rival par équipe, Tomasso Ciampa, ont partagé un moment spécial ensemble sur le ring.

O’Reilly les rejoindrait à l’extérieur pendant qu’ils s’embrassaient. Shawn Michaels, un membre du Temple de la renommée de la WWE qui travaille dans les coulisses de la WWE, sortirait également de l’arrière et applaudirait le duo. La femme enceinte de Gargano, la superstar de la WWE Candice LeRae, s’est également jointe aux célébrations.

Twitter : @KimberLassKick

Shawn Michaels avec Candice LeRae enceinte

Il met fin à une ère sensationnelle pour NXT qui s’est étendue de 2015 à 2020 environ, lorsque la marque était à son apogée. Avec le passage à NXT 2.0, on avait l’impression qu’un chapitre était clos pour des stars comme Gargano et O’Reilly, qui incarnaient la marque jaune et noire.

Vont-ils se diriger vers AEW? Tony Khan sera sans aucun doute intéressé par l’acquisition de deux des meilleurs travailleurs sur le ring au monde. O’Reilly a des liens incontestés avec Adam Cole et Bobby Fish, qui sont tous deux à AEW en ce moment.

Gargano a une longue histoire avec de nombreux talents dans AEW aujourd’hui et remonte à ses jours indépendants avant la WWE.

Twitter : @KimberLassKick

Kyle O’Reilly a laissé Gargano et Ciampa avoir leur moment avant de s’embrasser à l’extérieur

Bien qu’il n’y ait pas de nouvelles de leurs mouvements pour le moment, ce serait un choc si l’un des deux, sinon les deux, ne se retrouvait pas dans AEW et cela devient une tendance pour les stars de la WWE de laisser leurs contrats expirer avant de se rendre à AEW. .

Pete Dunne est le seul exemple notable de quelqu’un qui a démissionné au lieu de partir à la fin de son contrat, mais il est toujours possible que Gargano reste, aussi improbable que cela semble en réalité.