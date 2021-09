AEW s’associe à la Fondation Owen Hart pour un nouvel événement et plus, alors qu’en est-il de Bret Hart ?

Avec ce nouvel accord en place, il faut se demander si la Owen Hart Cup pourrait ou non conduire à une autre apparition de Bret Hart pour présenter le trophée. Alors que les fans peuvent supposer que Hart voudrait honorer l’héritage de son frère, la femme d’Owen, Martha Hart, a publiquement mentionné (via Forbes) sa relation rompue avec Bret après la mort de son mari. Martha et Bret se sont alignés contre la WWE dans une action en justice concernant la mort d’Owen, mais se sont ensuite brouillés lorsque le règlement de la WWE n’incluait pas les droits de Bret sur ses propres images de catch. Compte tenu de la nature peu claire de leur relation et de la position de Martha Hart à la tête de la Fondation Owen Hart, nous ne pouvons pas présumer de l’implication, le cas échéant, de Bret Hart. Mais on peut toujours espérer.