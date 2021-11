AF Branco Cartoon – Clueless en chef

Biden se montre plus préoccupé par le battage médiatique bidon du changement climatique que par de véritables menaces militaires comme la Chine. Caricature politique d’AF Branco ©2021.

AF Branco a pris ses deux plus grandes passions, (l’art et la politique) et les a traduites dans les dessins animés qui ont été populaires dans tout le pays, dans divers organes de presse, notamment « Fox News », MSNBC, CBS, ABC et « The Washington Post . » Il a été reconnu par des personnalités telles que Dinesh D’Souza, James Woods, Sarah Palin, Larry Elder, Lars Larson, Rush Limbaugh, et partagé par le président Donald Trump.

Branco Cartoon – L'ennemi des médias d'État

