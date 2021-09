AFC Richmond Channel NSYNC dans l’épisode 11 Aperçu

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La saison 2 de Ted Lasso touche à sa fin car il ne reste que deux épisodes. Et il semble que l’AFC Richmond soit prêt à célébrer quelque chose de grand. Dans un aperçu de l’avant-dernier épisode, l’AFC Richmond est vu en train de faire la routine de danse de “Bye, Bye, Bye” de NSYNC. L’entraîneur Beard dirige la répétition et à la fin, il dit “C’était tout”, ce qui a amené toute l’équipe à célébrer.

On ne sait pas pourquoi l’AFC Richmond danse sur NSYNC, mais c’est un autre exemple de Ted Lasso (Jason Sudeikis) qui garde les choses légères et amusantes. Dans une récente interview avec The Guardian, Sudeikis, qui a remporté plusieurs Emmy Awards pour Ted Lasso, a décrit la série Apple TV+ de la meilleure façon possible.

“Ce n’est pas un spectacle, ce n’est pas un personnage”, a déclaré Sudeikis tout en ajoutant “c’est une ambiance, et le spectacle se répercute comme un débordement de cette ambiance”. Sudekis a également expliqué comment il avait développé le personnage. “Que ce soit la vente au détail dans une épicerie ou une vidéo à succès, vous avez toutes sortes de gens qui passent. Et à la caisse, le client apporte toute cette énergie, et vous êtes un peu comme:” Pourquoi êtes-vous en colère Nous n’avons pas interagi assez longtemps pour que tu sois aussi acariâtre avec moi !

“Alors vous commencez à reconstituer les choses. Je me souviens avoir regardé des couples – vous savez, quelqu’un voulait louer Independence Day et quelqu’un voulait louer Quand Harry a rencontré Sally, puis ils se sont battus à ce sujet. Genre, OK: les deux sont des films qui valent la peine à regarder, mais vous ne vous battez pas pour le film.”

La saison 2 a été une course folle, et Ted a ouvert la voie. Les téléspectateurs ont découvert que son père est décédé à l’âge de 16 ans, ce qui lui a valu des crises de panique. D’autres intrigues incluent Roy Keny (Brett Goldstein) de retour à l’AFC Richmond pour entraîner l’équipe, et Jamie Tartt (Phil Dunster) de retour après avoir passé du temps avec Manchester City. Mais l’un des scénarios les plus intéressants est celui de la propriétaire de l’AFC Richmond, Rebecca Welton (Hannah Waddingham), qui a une liaison avec Sam Obisanya (Toheeb Jimoh). Dans l’épisode 10, Rebecca annule les choses avec Sam alors qu’elle essaie toujours de comprendre les choses. Mais avec deux épisodes restants cette saison, Rebecca et Sam ont tout le temps de se remettre ensemble. Les téléspectateurs peuvent regarder l’épisode 11 de Ted Lasso sur Apple TV + à partir de vendredi.