AFE ouvre la date limite pour demander le vote par courrier

09/03/2021 à 15:07 CET

EFE

L’Association des Footballeurs Espagnols (AFE) ouvre ce mardi la date limite pour que ses membres demandent le vote par correspondance pour les élections du 9 avril et pour que leur document soit récupéré à l’endroit indiqué par un fonctionnaire de la Poste, qui le fera parvenir à le bureau du notaire chargé de le recevoir.

Un jour après la proclamation officielle des candidats qui mènent David Aganzo, pour sa réélection, et Gaizka toquero, le calendrier électoral établit qu’à partir d’aujourd’hui et jusqu’à jeudi prochain 18, les affiliés peuvent opter pour ce système.

De l’AFE les bulletins de vote seront envoyés aux adresses indiquées par les affiliés, où ils seront ensuite recueillis en personne par un fonctionnaire de l’entité pour être envoyés au bureau du notaire chargé de les recevoir.

Le mardi 6 avril, la date limite de réception des votes par correspondance sera clôturée et trois jours plus tard, l’Assemblée Générale Extraordinaire est prévue pour les affiliés qui le jugent venir voter au siège de l’AFE à Madrid.

David Aganzo, qui préside le syndicat depuis novembre 2017 après avoir remplacé Luis Rubiales qui a quitté ses fonctions pour se présenter aux élections de la Fédération espagnole de football (RFEF), aspire à être réélu avec un projet qui offre « l’unité, la transparence et l’indépendance ».

Dans son équipe, présentée le 2 mars, Aganzo comprend parmi ses vice-présidents le défenseur de Barcelone Jordi Alba, qui a lancé un appel à « être solidaire » et à « lutter pour l’égalité de ces collègues qui la méritent, avec les gens de la deuxième B ou de la troisième division qui souffrent de défauts ».

«Ceux d’entre nous en première division n’ont pas tant de problèmes, mais j’ai aussi joué dans d’autres catégories et je me sens identifié à eux. David Il n’a pas fallu longtemps pour me convaincre. Il a une merveilleuse façon de travailler. Je lui ai dit que ce n’était pas seulement pour mettre mon nom, mais pour avoir l’impression de participer à tout et j’espère que tout ira bien », a-t-il déclaré. lever du soleil.

D’autres joueurs aiment José Luis Morales (J’ai soulevé), Lucas Perez (Alaves), Adrian Gonzalez (Saragosse), Juanma Marrerou (Fuenlabrada), Silvia Meseguer (Athlète de Madrid), Ruth Acedo (Malaga) et Jade Boho (Logroñes) font partie de l’équipe avec l’ancien entraîneur national José Antonio Camacho.

« Lorsque David Il m’a appelé et je lui ai dit que j’apporterais mon grain de sable, mais j’ai exigé que l’AFE soit indépendante, qu’elle ne peut être une branche de personne. Le footballeur a la force, mais nous devons être unis et indépendants. Vous devez parler avec tout Dieu, mais avec la force de l’AFE. Nous sommes indépendants et c’est la seule demande que je lui impose », a déclaré Camacho.

José Verdú « Toché », Xavi Lopez (Pedroñeras), Ismael Gil (Atlético Sanluqueño), Diego Rivas (ancien joueur) et Dani Gimenez (Exfutbolisa) complète les quatorze noms qui accompagnent David Aganzo, dont le travail pour le football féminin a souligné Silvia Meseguer, avec la signature de la première convention collective et «la demande de professionnalisation» de celle-ci acceptée au Congrès.

L’autre candidature à la présidence est celle dirigée par l’ancien footballeur Gaizka toquerou, a pris sa retraite en 2019 après avoir joué pour des clubs comme Sestao River, Eibar, Saragosse, Alavés et Athletic Club lors de sa dernière période.

L’équipe de Toquero est formé Armindo Rubin, Vicente Iborra (Villarreal), Javier Ros (Saragosse), Ivana Andres (Real Madrid), Manuel Garcia (Alaves), Garazi murua (Athlétique), Alexander White (Valence CF), Cesar Soriano (Lleida), Vicente Engonga, Tito Blanco, Marta García ‘Costa’, Fernando Cabero, Dani Mallo, Eduardo Rodríguez ‘Dudi’, Jesule Barbadilla Oui Jorge Luque.

Lors de sa présentation du 5 mars Toquero Il a estimé que la « transparence » était fondamentale et a annoncé la création d’un nouveau fonds de fin de carrière et d’une assurance médicale pour les troisième et deuxième joueuses élues.

Comme support de votre projet Toquero voix en vedette comme l’ancien joueur Vicente Engonga, qui a appelé à « un meilleur service » pour les joueurs retraités et à les aider à s’intégrer sur le marché du travail « et celui de Marta García « Costa », ancien footballeur du Rayo Vallecano.

« L’accord n’est pas bon pour nous. Ils ont marqué un but pour l’équipe et c’est quelque chose que nous allons changer quand nous arriverons à AFE », a avancé ce