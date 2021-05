AFE ouvre un délai pour les plaintes pour non-paiement dans le deuxième B et le troisième

06/05/2021 à 10:41 CEST

L’AFE vient de contacter ses footballeurs pour leur rappeler que peut soumettre des réclamations ou des plaintes aux clubs afin d’être payé les sommes dues. Certaines plaintes seront examinées par des organes paritaires, composés de représentants des clubs et de footballeurs, les commissions mixtes.

Il existe actuellement quatre commissions mixtes, la Premier-Seconde, l’alambic Deuxième B, Football féminin et troisième. Des commissions qui se réunissent à plusieurs reprises au cours de la saison pour accélérer le recouvrement de ces sommes que l’AFE elle-même dénonce devant cet organe.

Afin de déposer cette réclamation pour non-paiement, l’AFE a créé un système de notification des plaintes où les personnes concernées remplissent certaines informations et joignent les documents qui prouvent cette plainte

Deux dates pour déposer ces plaintes

Ainsi l’AFE a communiqué deux dates pour les plaintes du Second B. D’une part, le 28 mai 2021 comme date limite pour la présentation des réclamations devant la Commission Mixte AFE-2e Division B des sommes dues et exigibles au 31 mai 2021. Et pour un autre le 24 juin 2021 comme date limite de dépôt des réclamations devant la Commission Mixte AFE-2e Division B des montants dont le paiement expire tout au long du mois de juin.

Pour la troisième division, ce sera également le 28 mai 2021, date limite de dépôt des plaintes devant la commission mixte AFE-3e division des sommes dues et en souffrance au 31 mai 2021. Même AFE est offert aux joueurs de soccer de la troisième division qui ont des sommes dues et qui ne sont pas affiliés au syndicat, pour les aider à réclamer ces montants.

Il est interdit de signer ou même d’être exclu du concours

Enfin, la procédure se termine par une résolution dans laquelle la Commission mixte se prononce. En cas de dette de la part du club, celle-ci est signalée sur son existence et son montant ainsi que l’obligation de ce dernier d’effectuer le paiement dans un délai déterminé est établie.

Ensuite, le club est averti des effets qui résulteront du non-respect de cette résolution. Celles-ci peuvent être de la suspension des services fédératifs au club débiteur, ne pouvant, entre autres, traiter les licences fédératives de footballeurs jusqu’au paiement des sommes approuvées, et même la proposition à la RFEF de m’empêcher de participer à la catégorie sport dans lequel il pouvait le faire, permettant son intervention dans l’immédiat inférieur.