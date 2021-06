Affaiblissement de la force politique de l’Union publique de Californie 10z viral

Les membres et sympathisants du SEIU participent à une marche de protestation à l’aéroport international de Los Angeles en 2012. (Gus Ruelas/.)

Leur domination est loin d’être terminée, et il y a encore du travail à faire. Mais un avenir meilleur est désormais visible.

Quiconque a des globes oculaires est ravi de lire les nouvelles de Californie : l’un des syndicats gouvernementaux les plus puissants de l’État se retire de la politique.

Richard Brown, le nouveau président du Service Employees International Union (SEIU), a remporté les élections la semaine dernière en promettant de mettre fin aux dépenses politiques du syndicat, de réduire les cotisations des membres et de permettre aux non-membres de voter.

Mais il y a des histoires plus importantes autour de la déclaration audacieuse de Brown.

Le retrait du SEIU de la politique intervient dans un contexte de baisse d’enthousiasme pour tous les syndicats du gouvernement californien. Il y a trois ans ce mois-ci, dans Janus v. AFSCME, la Cour suprême a statué que l’exigence de la Californie selon laquelle les fonctionnaires doivent adhérer à des syndicats comme condition d’emploi était inconstitutionnelle. La police, les enseignants, les pompiers, les travailleurs de DMV et d’autres qui travaillent à tous les niveaux de gouvernement ont été soudainement libérés.

Il n’y avait qu’un seul problème : encore aujourd’hui, de nombreux fonctionnaires ne connaissent pas leurs droits. C’est parce que, dans les années qui ont précédé la décision de la Cour suprême en 2018, les législateurs californiens soutenus par les syndicats du gouvernement ont construit une forteresse de nouvelles lois conçues pour limiter les droits des travailleurs du gouvernement. Dans le moment le plus poétique – ou tout simplement horrible –, le gouverneur de l’époque, Jerry Brown, a promulgué le SB 866, qui interdit aux fonctionnaires de dire quoi que ce soit qui puisse « décourager ou dissuader » l’adhésion à un syndicat gouvernemental. Brown a signé le projet de loi le 27 juin 2018, le jour même où la Cour suprême a publié sa décision dans Janus. C’est pourquoi mon propre California Policy Center s’est chargé d’éduquer ces travailleurs, en les aidant à comprendre leurs droits et les avantages de quitter leurs syndicats.

À ce jour, les syndicats du gouvernement californien ont perdu au moins 306 000 membres, ce qui représente une baisse de quelque 225 millions de dollars de revenus de cotisations. Cette baisse des revenus pousse les syndicats comme le SEIU à reconsidérer leurs priorités. Compte tenu de cette baisse plus large, le plan de Brown de se recentrer sur les services aux membres – et de s’éloigner des dépenses politiques formelles – est le résultat le plus probable pour la plupart des autres syndicats gouvernementaux.

Mais soyons clairs : le SEIU ne met pas fin aux dépenses politiques par affection pour la Constitution et la liberté individuelle ou pour les droits de leurs travailleurs. Ils font cela pour éviter l’effondrement financier total provoqué par trois années de baisse des membres. En effet, le California Policy Center est devenu si efficace pour informer les membres du SEIU de leur droit constitutionnel de se retirer de leur syndicat que le SEIU a lancé un contre-programme – des campagnes de marketing coûteuses avertissant les membres de « PROTÉGEZ-VOUS ET VOS COLLABORATEURS de la politique californienne Centre et autres groupes antisyndicaux.

La bonne nouvelle pour la Californie : alors que les syndicats abandonnent leur pratique des dépenses politiques, les Californiens ordinaires de toutes les obédiences politiques auront plus de facilité à réformer les politiques défaillantes de l’État. Ils ne seront pas toujours confrontés à des campagnes syndicales massives. Ils auront enfin la chance de réformer un système d’éducation public qui sert mal nos étudiants, et peut-être commencer à résoudre les sans-abri, les incendies de forêt et les pénuries d’eau qui affligent notre État. Nous pouvons espérer qu’ils commenceront à dérouler le mash-up de Crazytown de réglementations commerciales étouffant dans l’une des plus grandes économies du monde. Ils commenceront à réduire le coût de la vie afin que nos enfants et petits-enfants puissent aspirer à vivre comme nos parents.

Un jour, il est possible d’imaginer que nous profiterons d’un paysage politique dans lequel les dirigeants syndicaux n’auront pas des centaines de millions de dollars pour mener les campagnes des candidats qui, une fois au pouvoir, valident l’agenda des syndicats.

Il est important de lire les affirmations de Brown de plus près que ne l’ont fait certains passionnés. En déclarant qu’il mettra fin au jeu politique du SEIU, Brown a clairement en tête le jeu politique. À court terme, a déclaré Brown, priver les démocrates de millions de dollars de campagne vise à punir le gouverneur Gavin Newsom, qui a mis en congé certains fonctionnaires pendant la pandémie. C’est politique. Il veut également éliminer les clauses d’interdiction de grève dans les contrats syndicaux – et lorsque les syndicats du gouvernement font grève pour plus d’argent, des heures plus courtes ou un contrôle syndical accru sur le lieu de travail, c’est absolument politique.

Pour cette raison, notre travail est loin d’être terminé. Bien que nous soyons ravis des déclarations de Brown, nous les comprenons comme un avertissement : ce n’est pas la reddition du SEIU. C’est un recul stratégique d’un syndicat encore puissant qui a désespérément besoin d’une réorganisation. Notre travail d’éliminer toutes les barrières imposées par le gouvernement à la liberté et à la prospérité – y compris la réforme des syndicats gouvernementaux qui exercent un contrôle presque total sur le Golden State – ce travail continue.

Will Swaim — M. Swaim est président du California Policy Center et co-animateur, avec David Bahnsen, du podcast Radio Free California de National Review.

