Affaiblissement du soutien au flibustier de Joe Manchin ? 10z viral

Le sénateur Joe Manchin (D-WV) s’entretient avec des journalistes alors qu’il quitte le Capitole américain après un vote au Sénat, le 10 juin 2021. (Evelyn Hockstein/.)

Il y a deux mois, Manchin a juré de ne pas « éliminer ou affaiblir l’obstruction systématique ». Va-t-il rompre cette promesse maintenant ?

Le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin a juré à plusieurs reprises au cours des neuf derniers mois qu’il n’affaiblirait pas la règle du Sénat exigeant 60 voix pour surmonter une obstruction. Mais dans des commentaires privés aux donateurs publiés par The Intercept mercredi, Manchin a déclaré qu’une proposition de changer la règle des 60 voix en une règle des 55 voix est l’une des nombreuses “bonnes suggestions” qu’il a reçues :

“C’est l’une des nombreuses bonnes et bonnes suggestions que j’ai eues”, a-t-il déclaré à propos de la réduction du total de cloture de 60 à 55. Manchin a ensuite évoqué la dernière fois que le seuil de cloture avait été abaissé, dans les années 1970. « J’ai regardé en arrière. . . quand c’est passé de 67 voix à 60 voix, et aussi ce qui se passait, ce qui leur a fait penser qu’il fallait que ça change. Je suis donc ouvert à le regarder, je ne suis tout simplement pas ouvert à me débarrasser de l’obstruction systématique, c’est tout », a-t-il déclaré. Manchin a reconnu qu’il avait publiquement tracé une ligne à 60 ans, mais a déclaré qu’il était ouvert à d’autres idées. “Pour l’instant, c’est à 60 ans que j’ai planté mon drapeau, mais tant qu’ils savent que je vais protéger cette obstruction, nous cherchons de bonnes solutions”, a-t-il déclaré. « Je pense que, fondamentalement, il devrait être [that] 41 personnes doivent forcer l’issue contre les 60 dont nous avons besoin dans l’affirmative. Trouvez donc 41 dans la négative. . . . Je pense qu’un petit changement qui pourrait être apporté en ce moment est essentiellement que toute personne qui souhaite faire de l’obstruction devrait être tenue de prendre la parole et d’énoncer essentiellement votre objection et pourquoi vous faites de l’obstruction et également d’indiquer ce qui, selon vous, doit changer cela le réparer, donc vous le soutiendriez. Pour moi, c’est plutôt constructif.

Les commentaires privés de Manchin laissent au moins une question importante sans réponse : serait-il prêt à utiliser « l’option nucléaire » pour abaisser le seuil à 55 voix ou apporter d’autres modifications à l’obstruction du Sénat ?

Le Règlement du Sénat stipule que « les deux tiers des sénateurs présents et votants » doivent voter pour mettre fin au débat sur une motion ou une mesure visant à modifier les règles. Si tous les sénateurs sont présents et que Manchin veut suivre les règles du Sénat, cela signifie qu’il faudrait effectivement 67 voix pour apporter une modification à l’obstruction systématique.

Mais si l’« option nucléaire » était employée, une majorité simple du Sénat pourrait créer un précédent contraire aux règles écrites. Et si Manchin n’est pas prêt à passer au nucléaire, alors tout son discours sur les changements divertissants de l’obstruction systématique est académique, car il n’y aura pas 17 votes républicains pour rejoindre 50 démocrates pour modifier les règles du Sénat.

Lorsque Manchin a évoqué la possibilité ce printemps de modifier les règles du Sénat pour exiger une « obstruction parlante », je lui ai demandé s’il serait prêt à mettre en œuvre un tel changement via un vote à la majorité simple ou s’il pensait que cela devrait prendre les deux tiers du Sénat. Manchin n’a pas répondu directement à la question, mais il a souligné à plusieurs reprises la Règle XXII des Règles permanentes – la source du seuil des deux tiers pour changer la mécanique de l’obstruction systématique – et a dit : « Utilisons simplement les règles que nous avons déjà. “

Quelle que soit sa position actuelle sur l’option nucléaire, cependant, le fait que Manchin ait ouvert la porte même légèrement pour changer la règle des 60 voix du Sénat en une règle des 55 voix est remarquable en soi.

Avant que les électeurs ne se rendent aux urnes en Géorgie pour déterminer le contrôle du Sénat, Manchin est allé sur Fox News pour dire aux téléspectateurs et aux électeurs géorgiens qu’il était «absolument» déterminé à maintenir l’obstruction systématique et la règle des 60 voix.

“Je m’engage envers vous ce soir et je m’engage envers tous vos téléspectateurs et tous ceux qui regardent, je veux exprimer ces craintes, je veux mettre fin à ces craintes pour vous en ce moment”, a déclaré Manchin. “Je ne voterai pas pour emballer les tribunaux, et je ne voterais pas pour mettre fin à l’obstruction systématique.”

L’engagement de Manchin était ferme : « Je suis le seul sénateur démocrate à avoir voté contre le . . . l’option nucléaire que Harry Reid a faite en 2013, et j’ai voté contre l’option nucléaire lorsque Mitch McConnell l’a fait en 2017. . . . Je pensais que nous devrions travailler ensemble. Cela devrait prendre un minimum de 60 [votes]. “

Manchin a réitéré sa promesse de soutenir la règle des 60 voix en janvier, après que les démocrates ont pris le contrôle du Sénat, puis à nouveau dans un éditorial du Washington Post en avril. « Il n’y a aucune circonstance dans laquelle je voterai pour éliminer ou affaiblir l’obstruction systématique », a-t-il écrit.

Si Manchin veut maintenant abaisser le seuil pour surmonter une obstruction à 55 voix, il devra rompre cette promesse.