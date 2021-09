Affaire alarmiste à la bombe Antilia: le NCP et le BJP discutent du lien Sachin Vaze-Param Bir Singh

in

Malik a également allégué que Param Bir Singh avait soudoyé des cyber-experts et que la NIA ne l’avait pas nommé comme accusé dans l’acte d’accusation.

Le NCP et le BJP ont échangé aujourd’hui des accusations concernant l’alerte à la bombe à Antilia et l’acte d’accusation déposé par l’Agence nationale d’enquête dans le cadre de l’affaire. Le ministre du Maharashtra et chef du NCP, Nawab Malik, a déclaré aujourd’hui que l’acte d’accusation de la NIA soulève plusieurs questions sur le rôle présumé de l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, dans cette affaire.

« L’acte d’accusation de la NIA dans l’affaire Antilia a soulevé de nombreuses questions. Sachin Waze a été présenté comme le principal accusé. Dès le premier jour, nous disons que Parambir Singh a porté des accusations contre Anil Deshmukh (ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra et chef du PCN) pour se sauver », a déclaré Malik.

Il a ajouté que Singh a non seulement induit le ministre en chef Uddhav Thackeray en erreur, mais a également tenu des réunions à huis clos avec Vaze.

« Singh a induit le CM et d’autres en erreur. Il a rencontré Waze à huis clos. Les conclusions de l’acte d’accusation impliquent que la personne derrière la manipulation n’est pas interrogée. Il a piégé le ministre (Anil Deshmukh) sur ordre du BJP », a déclaré Malik.

Malik a également allégué que Param Bir Singh avait soudoyé des cyber-experts et que la NIA ne l’avait pas nommé comme accusé dans l’acte d’accusation. Le chef du NCP a allégué que la NIA essayait de protéger Singh et visait les autres. “Dans l’acte d’accusation, un cyberexpert a déclaré qu’il avait été obligé de préparer de faux documents pour Rs 5 lakh par l’ancien CP Param Bir Singh”, a déclaré Malik.

Cependant, le BJP a riposté en disant que si quelqu’un avait un problème avec l’acte d’accusation, il devrait aller en justice. « La NIA fait son travail. Ceux qui veulent soulever des questions sur son acte d’accusation peuvent s’adresser au tribunal. L’acte d’accusation de la NIA ne devrait pas être utilisé pour faire de la politique », a déclaré le député provincial du Maharashtra BJP Ashish Shelar.

L’affaire d’alerte à la bombe d’Antilia est liée au stationnement d’un véhicule chargé d’explosifs près du domicile de Mukesh Ambani. Le SUV appartenait à un homme d’affaires Mansukh Hiren qui aurait été assassiné à la demande de Sachin Vaze. Il a également été allégué que Vaze était derrière le stationnement du véhicule à l’extérieur de la résidence d’Ambani. Vaze et Singh avaient allégué que Deshmukh avait demandé aux policiers de collecter Rs 100 crore chaque mois dans les bars et restaurants de Mumbai.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.