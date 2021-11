Affaire Amazon-Future Retail : SC reporte l’audience

Selon Amazon, les réclamations du CAIT ont été précédemment formulées par Future Coupons (FCPL) et Future Retail (FRL) devant l’arbitre d’urgence qui les a rejetées dans sa sentence provisoire du 25 octobre 2020.

Même si la Cour suprême a reporté mardi l’audience dans la bataille juridique Amazon-Future Retail au 8 décembre, la société de commerce électronique a déclaré avoir déposé une demande d’autorisation spéciale (SLP) contestant l’ordonnance de la Haute Cour de Delhi qui a ordonné à la Commission de la concurrence de L’Inde (CCI) statuera dans les deux semaines sur le plaidoyer de la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT), demandant la révocation de l’approbation accordée à l’accord Amazon-Future Group en 2019.

Amazon a déclaré que le plaidoyer du CAIT « est une tentative d’ouvrir un autre front, apparemment à la demande du Future Group d’agiter les mêmes allégations qui ont été rejetées » le mois dernier par le tribunal arbitral, qui a conclu qu’Amazon avait divulgué toutes les informations nécessaires. à la CCI, et il n’y avait aucune incohérence entre ses représentations auprès de la CCI et les représentations dans la procédure arbitrale, a indiqué l’appel. Amazon, dans son nouveau SLP, devrait être entendu la semaine prochaine, a déclaré que le HC avait émis ses instructions sans se rendre compte que le PIL du CAIT avait été déposé « avec des motifs inavoués d’interférer dans une transaction privée », impliquant Amazon, avec laquelle l’organisme commercial n’avait aucun lien. Ces instructions ont également été adoptées sans même entendre la société de commerce électronique et sans en faire une partie au litige, précise l’appel.

Selon Amazon, les réclamations du CAIT ont été précédemment formulées par Future Coupons (FCPL) et Future Retail (FRL) devant l’arbitre d’urgence qui les a rejetées dans sa sentence provisoire du 25 octobre 2020. Même le tribunal arbitral avait catégoriquement rejeté ces allégations de fausse déclaration et incohérence dans sa sentence partielle rendue le 21 octobre de cette année, a-t-il déclaré. « Le tribunal arbitral a conclu, entre autres, qu’Amazon avait divulgué toutes les informations nécessaires à la CCI et qu’il n’y avait pas d’incohérence entre ses représentations auprès de la CCI et les représentations dans la procédure arbitrale. FCPL et FRL ayant échoué deux fois devant le tribunal », indique la requête.

Cependant, un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a refusé d’examiner une autre demande similaire déposée par Amazon contre l’ordonnance du HC du 16 novembre, affirmant qu’il n’exprimera aucun point de vue sur l’affaire car elle découle d’un PIL et est une « affaire distincte, » et ne peut pas être entendu dans le cadre de la bataille juridique en cours où Amazon conteste l’accord de fusion du groupe Future avec Rs 24 713 crore avec Reliance Retail. Le CAIT avait demandé au HC l’annulation de l’approbation de la CCI qui avait été accordée à Amazon en 2019 et voulait la protection de ses 6 000 commerçants qui avaient fourni des marchandises d’une valeur de Rs 10 000 crore au Future Group. Le chien de garde antitrust devait entendre l’affaire le 4 janvier, mais le HC avait réduit le délai à deux semaines.

Auparavant, les administrateurs indépendants de FRL avaient déclaré dans une lettre à la bourse qu’Amazon avait enfreint les règles de change en faisant de fausses déclarations à la CCI pour demander l’approbation de son investissement dans Future Coupons, une société holding de promotion. Il a également demandé à CCI de révoquer l’approbation qu’il avait donnée à l’accord Amazon-Future Coupons (FCPL) en novembre 2019.

Pendant ce temps, les employés de Future Retail ont également déplacé le tribunal suprême mardi, exhortant le SC à laisser passer l’accord Future-Reliance, car les intérêts de près de 27 000 employés sont en jeu en raison des ordonnances rendues dans le cadre de la procédure arbitrale. Ils ont en outre déclaré que si Reliance se retirait de l’accord ou si le programme était arrêté en raison d’un retard excessif, « FRL serait mis en liquidation, entraînant la perte de 27 000 employés de leurs moyens de subsistance ».

