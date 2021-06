Affaire Antilia : Qui est Pradeep Sharma, ancien flic arrêté par la NIA pour implication dans l’attentat à la bombe de Mukesh Ambani ?

in

Tout comme Vaze, un accusé clé dans l’affaire de l’alerte à la bombe, Sharma était également un spécialiste des rencontres. (Express Photo)

L’Agence nationale d’enquête (NIA) a arrêté aujourd’hui le leader de Shiv Sena et l’ancien flic de Mumbai Pradeep Sharma dans le cadre de l’affaire d’alerte à la bombe à Antilia et de l’affaire du meurtre de l’homme d’affaires Mansukh Hiran. Un tribunal local l’a envoyé en détention par la NIA jusqu’au 28 juin. Avant d’arrêter Sharma, la NIA a fait une descente dans sa résidence d’Andheri tôt le matin. Il était soupçonné d’avoir aidé Sachin Vaze dans cette affaire. La NIA l’avait précédemment interrogé pendant deux jours dans son bureau du sud de Mumbai dans le cadre de l’enquête.

La NIA avait jusqu’à présent arrêté une dizaine de personnes en lien avec l’affaire, dont Sachin Waze, Riyazuddin Kazi, Sunil Mane, l’ancien agent de police Vinayak Shinde et le bookmaker de cricket Naresh Gour. L’agence centrale a récemment attrapé Santosh Shelar et Anand Jadhav dans le cadre de l’affaire.

Qui est Pradeep Sharma ?

Tout comme Vaze, un accusé clé dans l’affaire de l’alerte à la bombe, Sharma était également un spécialiste des rencontres. En fait, Sharma est souvent qualifié de mentor de Sachin Vaze. Officier de police de 1983, Pradeep Sharma a travaillé pour la police de Mumbai pendant 25 ans et aurait tué plus d’une centaine de gangsters au cours de son mandat. Le premier poste de Sharma était au poste de police de Mahim.

Il a été transféré à la branche criminelle après avoir été remarqué pour ses compétences en matière de collecte de renseignements. Il s’est vu confier la responsabilité d’éliminer les gangs de la pègre notoires qui ont prospéré à la fin des années 1980 et dans les années 90.

Pradeep Sharma a été impliqué dans des rencontres avec Sadik Kalia Parvez Siddiqui, Rafiq Dabbawala et trois terroristes de Lashkar-e-Taiba (LeT).

Cependant, son parcours au sein du service de police n’a pas été exempt de controverses. Il a été licencié en 2008 pour ses liens présumés avec le monde souterrain et son nom est apparu lors de la fausse rencontre en 2006 de Ramnarayan Gupta alias Lakkhan Bhaiyya.

Il a ensuite été arrêté en 2010 dans le cadre de l’affaire, mais a été acquitté par un tribunal de Mumbai en juillet 2013. Après cela, Sharma a contesté son ordonnance de révocation devant le tribunal et a été réintégré en 2017.

Il a ensuite été inculpé de la cellule anti-extorsion de la police de Thane et a arrêté Iqbal Kaskar dans un délai d’un mois. Il a démissionné du département en 2019 pour contester les sondages sur le ticket Shiv Sena mais a perdu les élections.

