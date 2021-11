Affaire Aryan Khan : aucun officier n’a été démis de ses fonctions, selon le BCN ; Sameer Wankhede restera directeur de zone de Mumbai

L’agence antidrogue a réaffirmé qu’elle fonctionnait dans toute l’Inde comme une seule agence intégrée.

Le Bureau de contrôle des stupéfiants a précisé qu’aucun agent n’a été démis de ses fonctions actuelles et que les agents impliqués dans les cas transférés continueront d’aider la Direction générale des opérations. La clarification du NCB est intervenue après que le ministre du Maharashtra, Nawab Malik, a affirmé hier que Sameer Wankhede avait été retiré de cinq cas, dont la saisie de drogue de croisière Aryan Khan. Cependant, Wankhede a réfuté cette affirmation, affirmant qu’il y aurait désormais une coordination entre les équipes du NCB de Mumbai et de Delhi dans ces cas.

« Une équipe d’enquête spéciale (SIT) composée d’officiers de la direction des opérations du siège du Bureau de contrôle des stupéfiants (BCN) a été constituée par le directeur général du BCN pour prendre en charge un total de 6 cas de l’unité zonale du BCN de Mumbai qui ont des ramifications nationales et internationales. , afin de mener une enquête plus approfondie pour découvrir les liens en amont et en aval. Aucun officier ou officier n’a été démis de ses fonctions actuelles et ils continueront d’aider l’enquête de la Direction générale des opérations au besoin jusqu’à ce que des ordres spécifiques soient émis à l’effet contraire », a déclaré le BCN dans un communiqué.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE BCN 05/11/21 pic.twitter.com/FnrFQGNMaQ – BCN INDE (@narcoticsbureau) 5 novembre 2021

« Au total, 6 cas de notre zone feront désormais l’objet d’une enquête par les équipes de Delhi (du NCB), y compris le cas d’Aryan Khan et 5 autres cas. C’était une décision administrative », a déclaré Mutha Ashok Jain, DG adjoint, Région du Sud-Ouest, NCB.

Le BCN avait arrêté Aryan Khan et au moins 19 autres personnes dans l’affaire de la drogue sur une croisière dans la nuit du 2 au 3 octobre. Une enquête de vigilance départementale a été ouverte contre Sameer Wankhede après qu’un témoin indépendant dans l’affaire ait allégué une offre d’extorsion par les personnes impliquées dans l’enquête. Wankhede avait nié tout acte répréhensible.

