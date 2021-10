Affaire Aryan Khan: la femme et la sœur de Sameer Wankhede ont riposté à Nawab Malik, alléguant une menace à la vie

Kranti a également allégué que beaucoup de gens bénéficieraient si Sameer était retiré de l’affaire Aryan Khan.

Avec le chef du NCP et ministre du Maharashtra Nawab Malik faisant à plusieurs reprises diverses allégations contre Sameer Wankhede et remettant en question son certificat de naissance, l’épouse du chef du NCB à Mumbai, Kranti Redkar Wankhede, et sa sœur Yasmeen ont dénoncé aujourd’hui le chef du NCP, alléguant une menace de mort. Kranti a également allégué que beaucoup de gens bénéficieraient si Sameer était retiré de l’affaire Aryan Khan. Malik avait également partagé une lettre alléguant de la corruption au sein du BCN.

Sameer Wankhede a publié une déclaration partageant les détails de ses parents et a déclaré que la publication de ses documents personnels était de nature diffamatoire. Wankhede a également affirmé qu’il s’agissait d’une atteinte à sa vie privée destinée à le calomnier, lui et sa famille. « La série d’actes de l’honorable ministre au cours des derniers jours m’a mis, moi et ma famille, sous une pression mentale et émotionnelle énorme », a déclaré Sameer.

Son épouse, Kranti, a affirmé que de nombreuses personnes souhaitent que Sameer soit retiré de la PNE.

« J’ai bénéficié d’une protection policière car notre famille reçoit des menaces de mort… Beaucoup de gens pourraient en bénéficier si Sameer Wankhede est démis de ses fonctions au Bureau de contrôle des stupéfiants », a déclaré Kranti Redkar Wankhede.

Se référant à la lettre de Malik, Kranti a affirmé que Sameer est un officier honnête. « De telles lettres n’ont aucun mérite… Mon mari n’a pas tort, nous ne tolérerons pas cela… Pourquoi devrions-nous aller en justice ? Ces accusations portées contre nous devraient être portées devant les tribunaux. Nous ne sommes pas des « crorepatis », nous sommes des gens simples. Sameer est un officier honnête. Beaucoup de gens souhaitent qu’il soit retiré », a-t-elle déclaré.

Yasmeen, qui a également été entraînée dans la controverse par Malik sur des liens présumés avec le détective privé KP Gosavi, a également affirmé avoir reçu des menaces de mort. « Qui est-il (Nawab Malik) pour chercher l’acte de naissance d’un bureaucrate ? Son équipe de recherche appelle une photo postée à Bombay depuis Dubaï… Nous recevons des menaces de mort. Je pense que je devrais également présenter de fausses preuves », a déclaré Yasmeen.

Nawab Malik avait allégué que Sameer avait falsifié ses certificats pour obtenir un emploi au gouvernement.

