Affaire Bhima Koregaon : Sudha Bharadwaj sortira de prison après plus de trois ans, un tribunal spécial de la NIA fixe les conditions de la libération sous caution

Mercredi, un tribunal spécial de la NIA a déclaré que l’avocate et militante Sudha Bharadwaj, qui avait été libérée sous caution par la Haute Cour de Bombay dans l’affaire des liens Elgar Parishad-maoïstes plus tôt, pourrait être libérée de prison en fournissant la caution de Rs 50 000.

Le tribunal a autorisé Bharadwaj à soumettre la caution en espèces, ce qui lui permettrait de sortir de la prison, mercredi ou jeudi. Elle est détenue à la prison de Byculla à Mumbai depuis trois ans et trois ans.

D’autres conditions posées par le tribunal spécial pour sa libération incluent qu’elle réside dans la juridiction du tribunal et ne peut pas quitter Mumbai sans son autorisation.

Le 1er décembre, la Haute Cour de Bombay avait accueilli le plaidoyer de Bharadwaj demandant une caution par défaut. Il avait toutefois ordonné au tribunal spécial de la NIA de décider des conditions de sa libération sous caution et de la date de sa libération.

En conséquence, le militant a été présenté mercredi devant le juge spécial DE Kothalikar. Bharadwaj a été arrêté dans l’affaire des liens Elgar Parishad-maoïstes en août 2018 en vertu des dispositions de la stricte loi sur les activités illégales (prévention).

La Cour suprême a rejeté mardi l’appel de l’Agence nationale d’enquête contestant l’ordonnance du HC. Bharadwaj est le premier parmi les 16 militants et académiciens arrêtés dans cette affaire à avoir obtenu une caution par défaut.

L’affaire concerne les prétendus discours incendiaires prononcés lors du conclave d’Elgar Parishad, tenu à Shaniwarwada à Pune le 31 décembre 2017, qui, selon la police, ont déclenché des violences le lendemain près du monument aux morts de Koregaon-Bhima situé à la périphérie de la ville. La police de Pune avait affirmé que le conclave était soutenu par des maoïstes. La sonde dans l’affaire a ensuite été transférée à la NIA.

