Affaire Cairn: les PSB ne sont pas invités à retirer des fonds de comptes en devises, selon le gouvernement

L’Inde avait saisi et vendu des actions de Cairn dans son ancienne unité indienne, confisqué les dividendes dus et retenu les remboursements d’impôts pour récupérer la demande fiscale qu’elle avait prélevée deux ans après l’adoption d’une loi en 2012 qui lui donnait le pouvoir de prélever des impôts rétroactivement. (Image de fichier)

Le Centre a réfuté dimanche les informations selon lesquelles il aurait demandé aux banques d’État de retirer des fonds de comptes en devises à l’étranger en prévision de la saisie potentielle de ces comptes par Cairn Energy.

«Ce sont des rapports totalement incorrects qui n’étaient pas basés sur des faits réels. Certaines parties acquises semblent avoir orchestré de tels rapports trompeurs, qui s’appuient souvent sur des sources anonymes et présentent une image déséquilibrée des développements factuels et juridiques de l’affaire », a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

Le gouvernement a également confirmé qu’il avait déposé une requête devant la Cour permanente d’arbitrage de La Haye le 22 mars 2021, demandant l’annulation de la sentence arbitrale en faveur de Cairn Energy.

En décembre 2020, le tribunal de La Haye a non seulement invalidé la demande fiscale de 2,74 milliards de dollars de l’Inde en 2015 sur la grande entreprise énergétique basée à Édimbourg, mais lui a également ordonné de restituer jusqu’à 1,4 milliard de dollars de fonds retenus, plus les intérêts et les coûts, à l’entreprise. Le tribunal a jugé que l’Inde avait manqué à ses obligations envers Cairn en vertu du traité bilatéral d’investissement entre le Royaume-Uni et l’Inde.

Dimanche, le ministère a réitéré que le tribunal avait «exercé de manière inappropriée sa compétence sur un différend fiscal national que la République de l’Inde n’a jamais proposé et / ou accepté d’arbitrer. Le gouvernement a ajouté qu’il s’était engagé à «poursuivre toutes les voies légales pour défendre sa cause dans ce différend dans le monde entier».

Alors même qu’il contestait la sentence, le gouvernement indien voulait apparemment que Cairn règle le différend en utilisant le système Vivad se Vishwas; dans le cadre de ce régime, l’entreprise devra payer environ la moitié du montant dû sans intérêts ni pénalités dans les cas où le service des impôts a perdu une affaire dans un forum et a déposé un recours, comme celui-ci. On ne sait pas si Cairn a même été ouvert à cette formule.

Le gouvernement a également déclaré que le PDG et d’autres représentants de Cairn avaient contacté le gouvernement pour des discussions afin de résoudre le problème. Des discussions constructives ont eu lieu et le gouvernement reste ouvert à une solution à l’amiable du différend dans le cadre juridique du pays, a-t-il ajouté.

Le britannique Cairn Energy aurait identifié 70 milliards de dollars d’actifs indiens à l’étranger pour une saisie potentielle afin de collecter 1,72 milliard de dollars dus par le gouvernement – une décision en cas de succès mettra l’Inde dans la ligue avec le Pakistan et le Venezuela, qui ont fait face à des mesures d’application similaires en cas de non-paiement des sentences arbitrales. Les actifs identifiés vont des avions d’Air India aux navires appartenant à la Shipping Corporation of India, et des propriétés appartenant à des banques d’État aux cargaisons de pétrole et de gaz de PSU, selon les rapports.

Le ministère a déclaré: «Le gouvernement a soulevé plusieurs arguments qui justifient l’annulation de la sentence, y compris, mais sans s’y limiter: (i) le tribunal arbitral a exercé indûment sa compétence sur un différend fiscal national que la République de l’Inde n’a jamais offert et / ou accepté. arbitrer; (ii) les réclamations sous-jacentes à la sentence sont fondées sur un stratagème d’évasion fiscale abusif qui constituait une violation flagrante des lois fiscales indiennes, privant ainsi les investissements présumés de Cairn de toute protection en vertu du traité bilatéral d’investissement Inde-Royaume-Uni; et (iii) la sentence ratifie à tort le plan de Cairn visant à parvenir à la double non-imposition, qui visait à éviter de payer des impôts partout dans le monde, une préoccupation de politique publique importante pour les gouvernements du monde entier. Cette procédure est en cours ».

