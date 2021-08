Affaire d’agression d’Anshu Prakash: le PM Modi et le BJP craignent Arvind Kejriwal, déclare Manish Sisodia alors que le tribunal de Delhi acquitte Delhi CM

Sisodia a déclaré que la police de Delhi a perquisitionné la maison et le bureau de Kejriwal et que le CM a été qualifié de terroriste.

Le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a dénoncé aujourd’hui le BJP et le Premier ministre Narendra Modi, affirmant qu’ils craignaient le “CM le plus populaire d’Inde”, Arvind Kejriwal. Les remarques de Sisodia sont intervenues après qu’un tribunal de Delhi a libéré Arvind Kejriwal, Manish Sisodia et neuf autres députés de l’AAP dans une affaire liée à l’agression présumée du secrétaire en chef de l’époque, Anshu Prakash, en 2018. Kejriwal, Sisodia et neuf autres députés de l’AAP ont été libérés sous caution en octobre 2018.

Sisodia a déclaré que la police de Delhi a perquisitionné la maison et le bureau de Kejriwal et que le CM a été qualifié de terroriste. “C’était la plus grande conspiration de l’Inde indépendante par un Premier ministre contre un CM élu”, a-t-il déclaré.

«La police de Delhi a déposé une FAUX AFFAIRE D’ASSAUT CS contre CM Arvind Kejriwal ji à la demande du Premier ministre Modi et du BJP. L’affaire était si fausse qu’aujourd’hui, le tribunal a même refusé de porter des accusations contre CM Kejriwal », a déclaré Sisodia.

Tout en déchargeant le CM et d’autres dirigeants, le magistrat métropolitain en chef supplémentaire Sachin Gupta a ordonné la formulation d’accusations contre deux députés de l’AAP Amantullah et Prakash Jarwal dans cette affaire.

L’affaire pénale concerne l’agression présumée de Prakash lors d’une réunion à la résidence officielle de Kejriwal le 19 février 2018, où, outre le ministre en chef et son adjoint, 11 députés de l’AAP ont également été inculpés dans cette affaire.

Le porte-parole de l’AAP et député du Grand Kailash, Saurabh Bharadwaj, a déclaré que l’affaire était une tentative de calomnier le CM et le CM adjoint. « On peut se rappeler comment une fausse affaire a été déposée contre le ministre en chef de Delhi. L’examen médical a été effectué un jour après l’incident. Tous les travaux à Delhi ont été arrêtés. Les officiers se sont mis en grève. Aujourd’hui, le tribunal a également refusé de formuler les accusations… Aucune blessure n’était visible sur le corps d’Anshu Prakash, mais le ministre en chef et le ministre en chef adjoint ont été poursuivis et diffamés », a déclaré Bharadwaj.

Arvind Kejriwal a réagi au développement en disant “Satyamev Jayate”.

