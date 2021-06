Affaire d’agression de Loni: la police de Ghaziabad envoie un avis à Twitter India MD lui demandant de se joindre à l’enquête

La police de Ghaziabad a affirmé que Saifi avait été battu par les personnes à qui il avait donné une amulette (Tabeez) qui, selon eux, ne fonctionnait pas.

Trois jours après l’enregistrement d’un FIR contre Twitter, certains journalistes et politiciens, la police de Ghaziabad a maintenant envoyé un avis à Twitter India MD Manish Maheshwari, lui demandant de se joindre à l’enquête dans l’affaire de l’agression d’un homme musulman âgé, dont une vidéo est allée virale sur les réseaux sociaux. La vidéo a été partagée sous un angle communautaire par plusieurs journalistes et politiciens tandis que la police de Ghaziabad a nié cette affirmation. La vidéo a été partagée affirmant que l’homme musulman avait été agressé, invité à chanter Jai Shri Ram et que sa barbe avait été coupée. Cependant, la police a affirmé qu’il avait été battu par les personnes à qui il avait donné une amulette (Tabeez) qui, selon eux, ne fonctionnait pas.

Étant donné que la vidéo était partagée sur Twitter malgré une clarification de la police de Ghaziabad, les flics ont réservé Twitter pour ne pas avoir marqué le contenu des « médias manipulés » lui permettant de circuler librement.

Maheshwari a été invité à se présenter au poste de police de Loni Border dans les sept jours et à enregistrer sa déclaration.

Hier, une plainte a été déposée contre l’acteur Swara Bhaskar, le journaliste Arfa Khanum Sherwani, Asif Khan de Twitter India et Manish Maheshwari, au poste de police de Tilak Marg à Delhi, ainsi que par l’avocat Amit Acharya pour avoir prétendument partagé la vidéo dans le but de troubler l’harmonie communautaire. .

La police de Ghaziabad avait réservé Twitter Inc, Twitter Communications India, le site d’information The Wire, les journalistes Mohammed Zubair et Rana Ayyub, les dirigeants du Congrès Salman Nizami, Maskoor Usmani, Shama Mohamed et l’écrivain Saba Naqvi pour avoir partagé la vidéo sans authentifier le contenu et ne pas la supprimer. malgré les éclaircissements de la police.

Alors qu’Abdul Shamad Saifi, l’homme musulman agressé dans la vidéo, aurait déclaré avoir été attaqué par des jeunes hommes et forcé de chanter “Jai Shri Ram”, la police du district a déclaré qu’il n’avait fait aucune de ces allégations dans son FIR déposé en juin 7. La police a jusqu’à présent arrêté neuf personnes dans l’affaire. Selon certaines informations, les personnes arrêtées incluent Pravesh Gujjar, Kallu, Adil, Arif et Mushahid.

