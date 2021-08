Affaire d’agression musulmane de Kanpur Dernières nouvelles

in

L’homme a déclaré que certaines personnes avaient commencé à le prendre en bus et à l’agresser vers 15 heures et avaient également menacé de tuer sa famille.

Un conducteur de pousse-pousse musulman de 45 ans a été agressé par des personnes à Kanpur alors qu’elles scandaient des slogans “Jai Shri Ram”. Une vidéo de l’incident est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’homme a ensuite été remis à la police. Un FIR a déjà été enregistré dans l’affaire par la police de Kanpur. Dans la vidéo virale, la fille de l’homme a été vue accrochée à lui et suppliant les personnes qui retenaient l’homme de le quitter.

Alors qu’une voix peut être entendue dans la vidéo disant aux autres que personne ne le frappera, l’homme a été frappé deux fois par deux personnes différentes.

Selon un reportage de NDTV, l’homme est un parent d’une famille musulmane qui est en litige avec leur voisin hindou. Les deux familles avaient déposé des FIR distincts l’un contre l’autre le mois dernier auprès de la police. Selon le rapport, l’organisation de droite Bajrang Dal a tenu une réunion dans la région où elle a affirmé que la famille musulmane tentait de convertir des filles hindoues dans leur localité. L’incident s’est produit après la réunion.

Selon la police, un FIR a été déposé contre un homme local qui dirige une alliance, son fils et une dizaine d’inconnus, sur la base de la plainte de la victime. «Aujourd’hui, une vidéo du Kachhi Basti près de Ramgopal Chowk dans la zone du poste de police de Barra a été révélée dans laquelle certaines personnes sont vues en train de battre un homme. Sur plainte de la victime, un FIR a été déposé contre certaines personnes connues et certaines personnes inconnues. D’autres mesures sont prises », a déclaré Raveena Tyagi, commissaire adjoint de la police.

अन्तर्गत राम गोपाल चौराहे के पास कच्ची में मार-पीट की घटना के वायरल वीडियो व कार्यवाही के सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त,दक्षिण द्वारा दी गयी बाईट। pic.twitter.com/gxE0sawOFX – COMMISSAIRE DE POLICE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) 11 août 2021

