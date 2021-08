Affaire de blanchiment d’argent : ED convoque le neveu de Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, sa femme

L’ED avait précédemment affirmé qu’Abhishek Banerjee bénéficiait des fonds obtenus de ce commerce illégal.

La Direction de l’exécution (ED) a convoqué le député Abhishek Banerjee, neveu du ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee, et son épouse pour un interrogatoire dans une affaire de blanchiment d’argent liée à une escroquerie présumée au charbon dans l’État, ont annoncé samedi des responsables.

Abhishek Banerjee représente le siège de Diamond Harbour à Lok Sabha et est également le secrétaire général national du Trinamool Congress (TMC).

Il a été cité à comparaître devant l’enquêteur chargé de l’affaire ici le 6 septembre tandis que son épouse Rujira a reçu une assignation similaire en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) pour le 1er septembre.

Peu d’autres personnes liées à l’affaire ont également été citées à comparaître à différentes dates le mois prochain, ont indiqué les responsables.

L’affaire, classée en vertu des sections pénales de la (PMLA), a été déposée par l’ED après avoir étudié un FIR de novembre 2020 du Central Bureau of Investigation (CBI) qui alléguait une escroquerie de vol de charbon de plusieurs crores liée aux mines d’Eastern Coalfields Ltd. dans les régions de l’État de Kunustoria et de Kajora à Asansol et aux alentours.

L’agent de l’État local Anup Majhi alias Lala serait le principal suspect dans cette affaire.

L’ED avait précédemment affirmé qu’Abhishek Banerjee bénéficiait des fonds obtenus de ce commerce illégal. Il a nié toutes les accusations.

