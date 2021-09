Affaire de diffamation : Bombay HC rejette le plaidoyer de Kangana Ranaut demandant l’annulation de la procédure pénale engagée sur plainte de Javed Akhtar

in

Dans un revers pour Kangana Ranaut, l’acteur n’a pas obtenu réparation dans une affaire de diffamation déposée par le parolier Javed Akhtar en 2020. La Haute Cour de Bombay a rejeté aujourd’hui le plaidoyer de Ranaut demandant l’annulation de la procédure pénale en diffamation engagée contre elle sur la base d’une plainte d’Akhtar. Les poursuites pénales ont été engagées par un tribunal d’instance.

Akhtar avait accusé Ranaut d’avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre à la télévision. Il a qualifié ces déclarations de tentative de calomnier et de ternir son image aux yeux du grand public. Un tribunal d’instance d’Andheri avait engagé des poursuites pénales contre Ranaut et avait par la suite émis un mandat de libération sous caution en mars de cette année. Ranaut avait comparu devant le tribunal pour demander une libération sous caution qui lui a été accordée.

Javed Akhtar a également accusé Ranaut d’avoir porté atteinte à sa réputation en traînant son nom dans la mort de Sushant Singh Rajput.

Ranaut avait alors saisi la Haute Cour en juillet pour contester la procédure engagée par le magistrat et exhorter le HC à l’annuler. Dans son plaidoyer, elle a déclaré que le magistrat était tenu d’interroger Javed Akhtar et les témoins nommés dans la plainte conformément au Code de procédure pénale (CrPC).

L’avocat de Ranaut, Rizwan Siddiquee, avait fait valoir que le magistrat aurait dû déterminer la véracité de la plainte mais avait choisi de rendre une ordonnance « mécaniquement ». Siddiquee a également affirmé qu’Akhtar n’avait soumis aucune preuve et que les éléments invoqués avaient été apportés par un tiers qui n’avait pas non plus été examiné par le tribunal.

Ranaut a allégué une enquête biaisée car le magistrat avait demandé à la police de mener une enquête en son nom en déléguant des pouvoirs à la police.

L’avocat de Javed Akhtar, Jay Bharadwaj, s’était opposé au plaidoyer, affirmant que la procédure régulière avait été suivie par le magistrat. Akhtar avait exhorté le tribunal à rejeter le plaidoyer de Ranaut alléguant qu’il était destiné à retarder la procédure.

