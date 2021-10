Affaire de drogue de croisière: Aryan Khan libéré de la prison de Mumbai après 22 jours

L’acteur Juhi Chawla a donné caution pour Aryan Khan devant le tribunal spécial.

Aryan Khan, le fils de l’acteur de Bollywood Shah Rukh Khan, a été libéré aujourd’hui de la prison d’Arthur Road à Mumbai, après avoir passé 22 jours en prison à la suite de son arrestation lors d’un raid antidrogue sur un bateau de croisière au large de la côte de Mumbai. Il a été libéré sous caution par la Haute Cour de Bombay jeudi et un tribunal spécial a publié sa note de libération hier. Aryan est sorti de la prison peu après 11 heures du matin. Il devait être libéré hier, mais n’a pas pu le faire car les documents n’ont pas été remplis à temps.

Une voiture l’attendait devant le portail de la prison et il est immédiatement monté à bord et s’est dirigé vers sa maison Mannat. L’acteur Juhi Chawla a donné caution pour Aryan Khan devant le tribunal spécial. Hier, la Haute Cour de Bombay a détaillé son ordonnance de mise en liberté sous caution dans laquelle elle imposait 14 conditions à Aryan Khan, aux coaccusés Arbaaz Merchant et Munmun Dhamecha, qui ont également été libérés sous caution, stipulant leur libération sous caution personnelle de Rs 1 lakh chacun avec un ou deux cautions du même montant.

Dans l’ordonnance de cinq pages, signée par le juge NW Sambre, la Haute Cour a également demandé aux trois accusés de remettre leurs passeports devant le tribunal du NDPS et de ne pas quitter l’Inde sans avoir obtenu l’autorisation du tribunal spécial. Il leur a également ordonné de marquer leur présence au bureau de la BCN tous les vendredis entre 11 h et 14 h.

Aryan Khan, Merchant et Dhamecha ont été arrêtés par le BCN le 3 octobre et incarcérés en vertu des articles pertinents de la loi NDPS pour possession, consommation, vente/achat de drogues interdites et complot et complicité. Leur arrestation est intervenue un jour après que le BCN a perquisitionné le bateau de croisière et affirmé avoir saisi des drogues interdites. Jusqu’à présent, 20 personnes ont été arrêtées dans cette affaire et deux d’entre elles ont été libérées sous caution par le tribunal spécial du NDPS plus tôt cette semaine.

