Affaire de la mort de Sunanda Pushkar : Ordonnance sur la formulation des charges contre Shashi Tharoor le 18 août

in

Sunanda Pushkar a été retrouvée morte dans sa chambre d’hôtel à Delhi. (PTI)

Un tribunal de Delhi a de nouveau ajourné aujourd’hui son ordonnance sur la question de savoir si des accusations devaient être portées contre le chef du Congrès et député Shashi Tharoor dans le cas de la mort de son épouse Sunanda Pushkar. Le verdict a été ajourné au 18 août.

Le tribunal a également autorisé la police de Delhi à soumettre des documents supplémentaires liés à l’affaire. Le juge spécial Geetanjali Goel a ajourné l’audience après que l’accusation a déposé une nouvelle demande de dépôt de documents supplémentaires dans l’affaire.

Goel a déclaré qu’elle n’accepterait aucune autre demande et que l’ordonnance sera prononcée le 18 août à 11 heures.

L’accusation avait exhorté le tribunal à porter les accusations de complicité au suicide et de cruauté en vertu des articles 306 et 498A du Code pénal indien et alternativement de meurtre en vertu de l’article 302.

Auparavant, la commande avait été réservée les 12 avril et 2 juillet.

Sunanda Pushkar a été retrouvée morte dans une chambre d’hôtel à New Delhi en janvier 2014. Un FIR a été déposé dans l’affaire en 2015 et en 2018, Tharoor a été inculpé de complicité au suicide et de cruauté conjugale en vertu des articles 306 et 498A.

En mars de cette année, Shashi Tharoor avait soutenu devant le tribunal que la famille et les amis de sa femme soutenaient qu’elle ne pouvait pas se suicider. L’avocat de Tharoor a affirmé qu’il ne pouvait y avoir de complicité lorsqu’elle ne s’était pas suicidée et avait demandé la libération dans l’affaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.