Affaire de la mort d’un juge de Dhanbad : la Cour suprême déclare que l’IB et la CBI n’aident pas du tout la justice ; prochaine audience le 9 août

in

La plus haute juridiction a également déclaré qu’un officier de justice n’était même pas libre de déposer de telles plaintes. (PTI)

La Cour suprême de l’Inde a exprimé aujourd’hui sa préoccupation face aux menaces et aux messages abusifs dirigés contre les juges et a adressé un avis au Central Bureau of Investigation (CBI) dans l’affaire de meurtre présumé du juge de Dhanbad. Le tribunal suprême a arrêté la CBI et l’IB pour ne pas avoir aidé du tout la justice au milieu de ces menaces. Le tribunal suprême a déclaré que le pouvoir judiciaire est calomnié lorsqu’une ordonnance défavorable est rendue, mais si les juges déposent une plainte auprès de la police ou du CBI, les agences ne répondent pas.

La plus haute juridiction a également déclaré qu’un officier de justice n’était même pas libre de déposer de telles plaintes. Le tribunal a noté que les juges des tribunaux de première instance qui traitent plusieurs affaires pénales impliquant des gangsters et des personnes de premier plan sont souvent menacés physiquement et reçoivent des messages abusifs sur Whatsapp ou Facebook conduisant à la torture mentale.

Le tribunal a noté qu’une enquête de la CBI avait été ordonnée dans un ou deux cas, mais l’agence centrale n’a rien fait même si plus d’un an s’est maintenant écoulé.

« Je pense que nous nous attendions à quelques changements dans l’attitude de CBI. Mais il n’y a pas de changement dans l’attitude de la CBI. Je suis désolé d’observer cela, mais c’est la situation », a déclaré le juge en chef NV Ramana.

Le tribunal a déclaré que la mort du juge de Dhanbad reflétait l’échec de l’État et a ajouté que la sécurité aurait dû leur être assurée étant donné la présence de mafias du charbon dans la région. Il a inscrit l’affaire de la mort du juge du Jharkhand pour audition le 9 août.

Le gouvernement du Jharkhand a informé le tribunal que l’enquête sur la mort du juge avait été transférée à la CBI. L’avocat général du Jharkhand, Rajiv Ranjan, a informé la cour suprême qu’une équipe spéciale d’enquête (SIT) de 22 membres avait été constituée pour enquêter sur l’affaire et que l’équipe avait arrêté deux conducteurs du pousse-pousse qui avait heurté le juge.

Selon le PTI, la magistrature a déclaré au procureur général KK Venugopal que dans les affaires pénales impliquant des personnes de premier plan, si elles n’obtiennent pas les ordres attendus du tribunal, elles commencent à calomnier le pouvoir judiciaire.

Citant l’inaction de la CBI et de l’IB, le tribunal a demandé à Venugopal qu’il fallait s’intéresser à aider le pouvoir judiciaire.

Le juge du district et des sessions de Dhanbad, Uttam Anand, était en train de faire du jogging le 28 juillet lorsqu’un pousse-pousse l’a délibérément frappé par derrière et s’est enfui de la scène.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.