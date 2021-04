Affaire de la rencontre de Vikas Dubey: la police de l’UP fait preuve de clarté dans le rapport de la commission d’enquête

Le gangster Vikas Dubey a été tué lors d’une rencontre avec la police de l’UP.

Affaire de rencontre avec Vikas Dubey: Le panel judiciaire constitué par la Cour suprême pour enquêter sur l’affaire de rencontre avec Vikas Dubey a innocenté la police de l’Uttar Pradesh de tout acte répréhensible invoquant un manque de preuves. Le panel a été constitué sous la direction de la cour suprême à la suite d’un énorme tollé et d’une pétition devant la Cour suprême, alléguant que la rencontre avait été organisée par la police.

La commission d’enquête a déclaré dans son rapport qu’il n’y avait aucune preuve contre la police de l’Uttar Pradesh dans la rencontre du gangster Vikas Dubey. La commission a également reproché au public, aux médias et à la famille de Dubey de n’avoir présenté aucune preuve.

La police de l’Uttar Pradesh a tué Vikas Dubey et ses cinq complices lors de différentes rencontres en juillet de l’année dernière, quelques jours après que Dubey et ses hommes ont tué huit policiers dans une embuscade meurtrière. Dubey s’est enfui du site et a été arrêté par la police du Madhya Pradesh à Bhopal. Il a été ramené par la police de l’UP du député mais a été abattu à mi-chemin lors d’une rencontre. La police avait soutenu que la voiture dans laquelle Dubey était ramené avait basculé et que le gangster avait tenté de s’échapper après avoir saisi l’arme d’un policier qui l’accompagnait.

La commission d’enquête de trois membres, qui a soumis son rapport au gouvernement de l’UP et à la Cour suprême, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve matérielle pour réfuter la version policière, mais qu’il y avait suffisamment de preuves pour étayer leur affirmation.

La commission a soutenu qu’elle avait publié des avis dans les journaux demandant aux gens de présenter des preuves, mais personne ne s’est présenté.

Le rapport de la commission d’enquête a également formulé plusieurs recommandations à l’intention de la police de l’UP pour une future correction de cap. Il a également noté que la police était entrée dans l’affaire Vikas Dubey sans préparation suffisante.

