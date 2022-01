Affaire de l’application « Bulli Bai » : la police de Delhi affirme que le principal conspirateur Neeraj Bishnoi a été arrêté à Assam

La police a déclaré que Bishnoi, 20 ans, est un résident de la région de Digambar dans l’Assam Jorhat et est un étudiant en B.Tech du Vellore Institute of Technology, à Bhopal.

Dans une percée majeure dans l’affaire de l’application « Bulli Bai », la police de Delhi a arrêté aujourd’hui une personne nommée Neeraj Bishnoi d’Assam. La police a affirmé qu’il était le principal conspirateur dans l’affaire. L’arrestation a été effectuée par la cellule spéciale IFSO de la police de Delhi. L’accusé est amené dans la capitale nationale.

« Neeraj Bishnoi, arrêté dans l’Assam par l’équipe IFSO de la cellule spéciale de la police de Delhi, est le principal conspirateur et créateur de » Bulli Bai « sur GitHub et le principal titulaire du compte Twitter de l’application. Il est amené à Delhi », a déclaré le DCP (IFSO) KPS Malhotra.

La police a déclaré que Bishnoi, 20 ans, est un résident de la région de Digambar dans l’Assam Jorhat et est un étudiant en B.Tech du Vellore Institute of Technology, à Bhopal. Il s’agit de la quatrième arrestation dans cette affaire. La police de Mumbai avait précédemment arrêté Mayank Rawal (21 ans) mercredi et Shweta Singh (19 ans) mardi d’Uttarakhand, tandis que l’étudiant en ingénierie Vishal Kumar Jha (21 ans) était détenu lundi à Bangalore.

Résident de la région de Nimbhuchaud à Kotdwar, Rawal poursuit actuellement des études en chimie au Zakir Hussain College de l’Université de Delhi. Fils d’un Subedar de l’armée, il était rentré en vacances.

La police de Mumbai avait affirmé que les accusés semblaient avoir utilisé des noms liés à la communauté sikh sur leurs comptes Twitter qui faisaient la promotion de l’application afin d’induire les gens en erreur sur leur identité.

La police de Mumbai a enregistré un premier rapport d’information après avoir reçu une plainte concernant l’application le 2 janvier, à la suite de laquelle les enquêteurs ont commencé l’analyse technique de l’application et du compte Twitter associé. La poignée Twitter, portant le même nom que l’application, avait été créée pour promouvoir le site Web de l’application sur les réseaux sociaux, a affirmé la police. Vishal Kumar Jha, basé à Bengaluru, un étudiant en deuxième année d’ingénierie, était l’un des cinq adeptes de la poignée.

