Affaire de licenciement de Sitalkuchi: six jawans du CISF demandent une prolongation de 7 jours pour comparaître devant le CID du Bengale occidental

in

Le personnel du CISF avait déclaré avoir dû tirer en légitime défense alors qu’une foule d’environ 500 personnes s’était rassemblée sur le site à la suite de certaines rumeurs.

Six membres de la Force centrale de sécurité industrielle (CISF) qui ont été invités à comparaître devant le CID du Bengale occidental ont demandé une prolongation de 7 jours dans l’affaire liée au licenciement de Sitalkuchi. Le CID du Bengale occidental leur avait demandé de comparaître devant lui les 9 et 10 août.

Au moins quatre personnes ont été tuées dans un tir présumé des forces centrales dans la région de Sitalkuchi lors de la quatrième phase des élections au Bengale occidental en avril de cette année. Le CID de l’État avait convoqué six membres du CISF qui étaient de service au stand numéro 126 à Jorpatki de la circonscription de Sitalkuchi où l’incident a eu lieu.

Le gouvernement TMC dirigé par Mamata Banerjee avait ordonné une enquête du CID sur l’incident. Banerjee avait également annoncé un poste de gardien à domicile pour chaque famille.

Le personnel du CISF avait déclaré avoir dû tirer en légitime défense alors qu’une foule d’environ 500 personnes s’était rassemblée sur le site à la suite de certaines rumeurs.

Alors que le TMC avait affirmé que le défunt appartenait au parti au pouvoir, les parents avaient nié toute association politique.

L’équipe du CID avait interrogé l’officier de l’IPS suspendu et l’ancien surintendant de la police Cooch Behar Debasish Dhar en juin pendant environ cinq heures. Dhar a été suspendu après le retour au pouvoir du gouvernement Mamata Banerjee pour un troisième mandat consécutif en mai. Selon les rapports, le CID lui a posé 72 questions concernant l’incident et les mesures prises par lui ce jour-là.

Le rapport d’autopsie avait révélé que des balles avaient été tirées depuis l’arrière à une distance moyenne de 14 mètres. Les quatre victimes présentaient des blessures par balles sur le haut du corps.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.