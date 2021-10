Affaire de meurtre à la frontière de Singhu : les dirigeants agricoles sont également responsables, selon Vijay Sampla ; l’accusé Nihang envoyé en garde à vue

Sampla avait déclaré plus tôt que la vidéo de l’incident montre que les militants des organisations d’agriculteurs qui participent à la manifestation n’ont pas peur de la loi.

Un jour après qu’un Dalit Sikh a été tué et que son corps a été attaché à la barricade de police à la frontière de Singhu, le président de la Commission nationale des castes répertoriées, Vijay Sampla, a déclaré aujourd’hui que les chefs d’agriculteurs ne peuvent pas simplement se laver les mains car ils en sont également responsables.

« Les chefs d’agriculteurs se sont lavé les mains de tout l’incident, mais ce n’est pas correct. S’ils (accusés) sont assis avec eux en signe de protestation pendant 10 mois et restent avec eux, alors ils ne font partie que de cette manifestation… L’endroit où ils l’ont pendu est également près de la scène. Quel que soit l’incident qui s’y produit, ils (les chefs d’agriculteurs) en sont seuls responsables. Leur rôle est le même que celui des coupables », a déclaré Vijay Sampla, président de la Commission nationale des castes répertoriées.

Sampla a fait ces remarques après que plusieurs organisations de la communauté dalit l’ont rencontré au sujet de l’incident. « Nous avons déjà envoyé un avis au DGP Haryana, secrétaire en chef, pour qu’il prenne des mesures strictes à ce sujet et nous avons également demandé un rapport de retour par fax », a déclaré Sampla.

Sampla avait déclaré plus tôt que la vidéo de l’incident montre que les militants des organisations d’agriculteurs qui participent à la manifestation n’ont pas peur de la loi. « Peu importe l’ampleur de l’erreur, personne n’a le droit de tuer qui que ce soit », a-t-il déclaré.

La police de l’Haryana a déjà arrêté un Nihang Sarvajeet Singh en lien avec l’incident frontalier de Singhu. Le corps de l’homme tué a été retrouvé pendu avec les mains, les jambes coupées. La police a déjà enregistré un FIR dans l’affaire.

Sarvajeet Singh a été envoyé à sept jours de garde à vue par un tribunal.

Le chef agriculteur Rakesh Tikait a déclaré que tout ce qui s’était passé était mal, mais que cela n’affecterait pas la manifestation en cours. « Ce qui s’est passé est mal. Quelqu’un l’a tué et plus tard la police a arrêté le tueur. L’affaire fait l’objet d’une enquête… Cela n’affectera pas notre protestation », a déclaré Rakesh Tikait.

Tikait a également affirmé qu’il s’agissait d’un complot visant à diffamer la manifestation des agriculteurs et a ajouté que tout ce qui s’était passé à la frontière était dû à la provocation du gouvernement.

