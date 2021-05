Affaire de meurtre de Sagar Dhankar: le lutteur Sushil Kumar devrait perdre son emploi chez Indian Railways

Le Northern Railway a informé aujourd’hui que le Conseil des chemins de fer a reçu un rapport du gouvernement de Delhi indiquant que des FIR ont été enregistrées contre Sushil Kumar.

Le médaillé olympique et lutteur Sushil Kumar, qui a été arrêté il y a un jour pour son implication présumée dans le meurtre du lutteur de 23 ans Sagar Dhankar au stade Chhatrasal, est sur le point de perdre son poste au gouvernement des chemins de fer indiens.

Sushil Kumar a été nommé agent administratif de la Northern Railway Sports Association en 2013. Il a été nommé OSD (officier en service spécial) de la Wrestling Academy en 2012. Il travaillait avec la Northern Railway en tant que directeur commercial principal et était également posté par le gouvernement de Delhi en tant qu’officier en service spécial (OSD) au stade Chhatrasal pour le développement du sport au niveau scolaire. Notamment, Sushil Kumar était en députation auprès du gouvernement de Delhi depuis 2015 et avait déjà obtenu une prolongation pour 2020. Sa demande de prolongation supplémentaire d’un an a été récemment rejetée par le gouvernement de Delhi et renvoyée à son organisation mère Northern Railway.

Le chemin de fer du Nord a informé aujourd’hui le Conseil des chemins de fer a reçu un rapport du gouvernement de Delhi indiquant que des FIR ont été enregistrées contre lui. Northern Railway CPRO Deepak Kumar a déclaré qu’il sera suspendu et qu’une commande officielle sera émise dans quelques jours.

Le double médaillé olympique était en fuite pendant près de trois semaines et a été arrêté hier avec le co-accusé Ajay de la région de Mundka, à l’extérieur de Delhi.

Sagar Dhankar a été battu à mort tandis que deux de ses amis auraient été agressés par Sushil Kumar et ses sbires le 4 mai au stade Chhatrasal. Kumar avait auparavant présenté un plaidoyer de mise en liberté provisoire, affirmant que toute l’enquête avait été menée dans un état d’esprit biaisé. Il a allégué que les victimes dans cette affaire avaient des antécédents criminels et, lorsque Sushil leur a demandé de quitter une propriété qui appartenait à sa femme, ils ont tenté de l’impliquer à tort.

