Affaire de meurtre d’Uthra: son mari condamné à la réclusion à perpétuité et 5 lakh d’amende pour avoir tué sa femme à l’aide de Cobra

Sooraj a été reconnu coupable de meurtre et également condamné pour empoisonnement, destruction de preuves et tentative de meurtre pour sa première tentative de tuer sa femme alors âgée de 25 ans.

Un tribunal du Kerala a condamné mercredi Sooraj S Kumar à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de sa femme Uthra en la faisant mordre avec un serpent Cobra. Le tribunal a également imposé une amende de Rs 5 lakh à l’accusé.

Séances supplémentaires Le juge-VI Manoj M avait déclaré lundi Sooraj coupable de meurtre et l’avait également reconnu coupable d’empoisonnement, de destruction de preuves et de tentative de meurtre pour sa première tentative de tuer sa femme alors âgée de 25 ans – Uthra – en utilisant une vipère .

Suraj a été reconnue coupable en vertu des articles 302 (meurtre), 307 (tentative de meurtre), 328 et 201 de l’IPC après que l’accusation eut soutenu qu’il l’avait tuée le 7 mai 2020, en utilisant un cobra après l’avoir droguée.

Exigeant la peine capitale pour Sooraj, l’avocat G Mohan Raj, procureur spécial, a déclaré qu’Uthra avait des capacités différentes et qu’au cours du mariage, la dot d’environ 98 souverains d’or, Rs 4 lakh et une voiture a été donnée. Le père d’Uthra donnait également environ 8 000 roupies par mois. L’accusation était que Sooraj voulait tous ces avantages et a donc eu recours au crime.

Sooraj avait tué sa femme Uthra en laissant un cobra la mordre dans son sommeil en mai de l’année dernière. La police avait résolu l’affaire à la suite des soupçons soulevés par la famille d’Uthra, car c’était la deuxième fois qu’elle souffrait d’une morsure de serpent en trois mois.

L’affaire remonte au 7 mai 2020 lorsque Uthra (25 ans), mère d’un enfant d’un an, a été retrouvée morte des suites d’une morsure de serpent à son domicile d’Anchal dans le district de Kollam au Kerala. Le cobra qui l’a mordue et retrouvé plus tard dans la même chambre aurait infligé la morsure dans la nuit alors qu’Uthra, son mari Sooraj et leur enfant d’un an dormaient.

Bien qu’il ait été initialement rejeté comme une morsure de serpent par la police locale, le fait qu’Uthra ait été mordue plus tôt par une vipère le 2 mars 2020 chez sa belle-famille qui a nécessité son hospitalisation, et une plainte pour acte criminel dans sa mort par ses parents a forcé les hauts responsables de la police à lancer une enquête détaillée.

La police a affirmé que Sooraj avait acheté à la fois la vipère et le cobra à un maître de serpent pour tuer sa femme et la faire ressembler à une morsure de serpent naturelle. Bien que la tentative de faire mordre la vipère en mars 2020 ait échoué car elle a été hospitalisée à temps, il a réussi à répéter l’acte sournois avec le cobra deux mois plus tard. Elle a été sous traitement pendant plus de 50 jours dans un hôpital après la première morsure de serpent.

Le surintendant de la police (SP) Harishanker a déclaré que l’accusé avait été cloué en utilisant la médecine légale, l’analyse de l’ADN animal et des données informatiques ainsi qu’une expérience utilisant un mannequin et un serpent cobra pour déterminer comment le crime avait été commis. SP Harishanker, qui s’est également entretenu avec les journalistes, a déclaré que l’historique des recherches et YouTube du condamné révélait l’étendue des recherches qu’il avait menées sur les serpents.

En fait, son historique de recherche a révélé que lorsque sa femme a été mordue par une vipère lors de la première tentative de meurtre et suivait un traitement dans une unité de soins intensifs à l’hôpital, il était occupé à rechercher un serpent cobra en attendant à l’extérieur de la salle.

À la suite de la condamnation, la mère de la victime a déclaré à une chaîne d’information que le verdict ne ramènerait pas sa fille et, par conséquent, elle voulait la peine la plus sévère du pays – la mort – pour le condamné. Le père et le frère d’Uthra ont également déclaré que la peine la plus sévère devrait être infligée au condamné.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.